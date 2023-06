Proposta de suspensão de cinco partidas para Fede Valverde por bater em Baena

Rdo eal madrid Fede Valverde poderia perder o início da nova temporada depois que um juiz propôs uma suspensão de cinco jogos por seu soco no Villarrealde Alex Baena em abril.

Se confirmada pelo Comitê de Competição, a sanção faria com que o meia uruguaio perdesse os jogos contra Athletic Club, Almeria, Celta de Vigo, Getafe e Real Sociedade.

Trata-se do incidente ocorrido no estacionamento do Santiago Bernabéu em 8 de abril, após Villarreal derrotou Los Blancos.

Os dois jogadores em questão trocaram palavras acaloradas, mas parecia que não iria mais longe até que o Real Madrid jogador supostamente socado irmãos.

O uruguaio esperava irmãos na área onde os ônibus da equipe visitante estacionaram após o jogo.

A agressão física levou a Villarreal jogadores de surpresa, ocupados como se comemorassem a vitória.

A denúncia de Alex Baena

O internacional Sub-21 espanhol apresentou mais tarde uma queixa à polícia contra o Real Madrid estrela, fazendo isso no dia seguinte.

O Villarreal O extremo poderia ter levado a queixa à Comissão de Competição, bem como ou em vez de ir à polícia, mas optou por falar apenas com a polícia, uma vez que o incidente não aconteceu no terreno de jogo.

“O Villarreal jogador Alex Banea noite passada sofreu um atentado enquanto se dirigia ao ônibus do time após o jogo contra Real Madrid no Estádio Santiago Bernabéu”, dizia um Villarreal declaração na época.

“Perante esta situação, o jogador decidiu apresentar queixa contra o agressor à Polícia Nacional.

“Outra vez, Villarreal expressa seu repúdio a qualquer ato de violência e acredita firmemente na versão de seu jogador, a quem dará seu apoio ao longo deste processo.”

A versão de Fede Valverde

Para a parte dele, Valverde não nega o incidente, mas afirma que há mais na história do que Alex Baena está deixando transparecer.

O jogador explicou ao MARCA que o Villarreal jovem o chutou durante o jogo e insultou sua família.

“Chore agora, seu filho não vai nascer” Valverde reivindicações irmãos disse após um duelo no jogo.

Valverde também disse que irmãos repetiu algo semelhante após o jogo, e é por isso que as coisas esquentaram e eventualmente Valverde decidiu esperar por irmãos no estacionamento.

Valverdeo segundo filho, bautistanasceu na terça-feira após uma gravidez complicada.