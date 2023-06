O IDOMED, Instituto de Educação Médica, é o encontro das escolas de Medicina de alguns centros universitários brasileiros, como a Estácio, a FAMEAC, a Unijipa, a FAPAN e o UniFacid.

O processo seletivo para a seleção de novos alunos acontece através de um vestibular unificado. As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 IDOMED serão aplicadas neste domingo, dia 18 de junho. Assim, é fundamental que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no vestibular.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular Unificado IDOMED 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular Unificado IDOMED 2023/2: provas acontecem neste domingo (18)

O Vestibular Unificado IDOMED 2023/2 prevê a aplicação de uma prova no dia 18 de junho, a partir das 9h.

O exame será aplicado de forma presencial nas seguintes cidades: Alagoinhas/BA, Angra dos Reis/RJ, Brasília/DF, Canindé/CE, Florianópolis/SC, Fortaleza/CE, Iguatu/CE, Jaraguá do Sul/SC, Juazeiro do Norte/CE, Juazeiro/BA, Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, São Paulo/SP, Teresina/PI e Ji-Paraná/RO. Os candidatos poderão conferir o próprio local de prova no próprio Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

A prova do vestibular será composta por uma proposta de redação (valendo 10 pontos) e por 60 questões de múltipla escolha (objetivas), valendo 90 pontos. As perguntas irão abordar conteúdos estudados ao longo do ensino médio e serão distribuídas da seguinte forma:

15 questões de Linguagens (incluindo uma Língua Estrangeira, que será Espanhol ou Inglês dependendo da escolha do candidato);

6 questões de Matemática;

33 questões de Ciências da Natureza;

6 questões de Ciências Humanas.

Segundo as informações divulgadas, a prova terá uma duração máxima de 4h30. Além disso, é recomendado que os candidatos cheguem com uma hora de antecedência no domingo.

Mais informações sobre a prova podem ser encontradas no edital do Vestibular Unificado IDOMED 2023/2.



Vestibular Unificado IDOMED 2023/2: o que levar no dia da prova?

No dia da prova, os candidatos deverão levar o próprio Cartão de Confirmação de Inscrição, emitido pela IDOMED no dia 12 de junho de 2023. O documento está disponível na área do candidato no site do Econrio e deve ser impresso pelos candidatos.

Além disso, os candidatos deverão levar também uma caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul escuro, e um documento de identidade original com foto. Segundo as informações divulgadas, não será aceita fotocópia do documento de identificação e nem documento eletrônico.

Outros materiais e objetos são proibidos e não podem ser levados pelos candidatos no dia de prova, como boné, chapéu, caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos, relógio de qualquer tipo, e quaisquer dispositivos eletrônicos.

No dia da prova, só será permitida a saída do candidato depois de uma hora do início da prova. Os três últimos participantes só poderão sair da sala juntos.

Vestibular Unificado IDOMED 2023/2: próximos passos

O gabarito da prova será divulgado de forma online neste domingo, dia 18 de junho, a partir das 20h. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito na segunda-feira, dia 19 de junho. Os recursos serão analisados e, posteriormente, as notas dos participantes serão divulgadas no dia 23 de junho.

Por fim, o resultado final do Vestibular Unificado IDOMED 2023/2 será divulgado no dia 29 de junho. Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 03 e 05 de julho, de forma presencial na instituição escolhida.

Vestibular Unificado IDOMED 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular Unificado 2023/2, as instituições que integram o IDOMED irão oferecer vagas para o curso de Medicina. Veja o número de vagas disponíveis em cada instituição participante a seguir:

UNESA – Rio de Janeiro: 69 vagas;

UNESA – Angra dos Reis: 16 vagas;

Estácio – Ribeirão Preto: 14 vagas;

Estácio – Jaraguá do Sul: 28 vagas;

Estácio – Alagoinhas: 21 vagas

Estácio – Juazeiro: 20 vagas;

Estácio – Canindé: 7 vagas;

Estácio – Juazeiro do Norte: 20 vagas;

Estácio – Iguatu: 9 vagas

Estácio – Unijipa: 11 vagas;

UniFacid – Teresina: 20 vagas.