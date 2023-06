Provas do Vestibular da FAAP serão aplicadas neste domingo (18)

A FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, é uma instituição de ensino superior privada fundada no ano de 1947. A universidade possui a sua sede principal na cidade de São Paulo.

As provas do Vestibular 2023/2 da FAAP serão aplicadas neste domingo, dia 18 de junho. Dessa maneira, é muito importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a prova do Vestibular 2023/2 da FAAP. Vamos conferir!

Vestibular FAAP 2023/2: provas serão aplicadas amanhã (18)

Os candidatos que optaram pelo Processo Seletivo Antecipado ou pelo Processo Seletivo Tradicional irão fazer uma prova de forma online ou presencial (de acordo com a opção do candidato durante a inscrição) neste domingo, dia 18 de junho, das 10h às 12h.

A prova terá duração total de 2 horas e será composta por uma redação em língua portuguesa e por 36 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre temas estudados ao longo dos anos do ensino médio.

As questões da prova serão diferentes de acordo com os cursos da FAAP. Dessa maneira, os participantes podem consultar as disciplinas das próprias questões no edital do Vestibular FAAP 2023/2. As provas dos candidatos dos cursos que pertencem ao “bloco I” serão divididas da seguinte forma:

12 questões de Língua Portuguesa;

6 questões de Matemática;

6 questões de Língua Inglesa;

6 questões de História e Atualidades;

6 questões de Geografia.

As provas dos cursos do “bloco II”, por sua vez, serão divididas da seguinte maneira:

9 questões de Língua Portuguesa;

9 questões de Matemática;

4 questões de Língua Inglesa;

3 questões de História e Atualidades;

3 questões de Geografia;

3 questões de Física;

3 questões de Química;

2 questões de Biologia.





Além disso, os candidatos que optarem pela modalidade “prova presencial” no momento da inscrição deverão realizar o exame na principal unidade da FAAP localizada na cidade de São Paulo. O endereço é o seguinte: campus do Centro Universitário Armando Alvares Penteado, em São Paulo (Rua Alagoas, 903, Higienópolis).

Os candidatos que optarem pela prova online devem saber que ela irá acontecer fora das dependências da FAAP, com monitoramento remoto do candidato e da tela do computador por meio de vídeo/câmera e áudio/ microfone. Toda a prova será gravada em áudio e vídeo. Além disso, o candidato não poderá sair do ambiente virtual em que está sendo realizada a prova até 45 minutos a partir de seu ingresso.

Mais informações sobre as provas podem ser encontradas no edital do Vestibular 2023/2.

Vestibular FAAP 2023/2: próximos passos no processo seletivo

Todos os candidatos que fizerem a prova neste domingo deverão participar também de uma próxima etapa etapa chamada de “conversa com o coordenador”. A conversa com o coordenador pode acontecer de forma online ou presencial e é um momento de conversa em que os candidatos irão receber do corpo docente da instituição informações sobre as áreas de atuação no mercado de trabalho do curso escolhido, bem como explicação do que a FAAP pode oferecer para os alunos.

Os candidatos que preencherem um questionário de perfil de carreira ao longo da conversa com o coordenador irão receber quatro pontos no processo seletivo.

De acordo com as informações divulgadas, os resultados dos Processos Seletivos Antecipado e Tradicional do vestibular serão liberados no dia 21 de junho. Os participantes poderão consultar os documentos necessários para os procedimentos de matrícula no edital do processo seletivo.

A segunda chamada com os nomes dos aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 29 de junho, enquanto a terceira chamada será liberada no dia 06 de julho de 2023.

Segundo o edital do vestibular, os resultados dos Processo Seletivo Tradicional e do Processo Seletivo Antecipado serão divulgados para os candidatos via e-mail, SMS e WhatsApp.