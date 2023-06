provas do Vestibular de Medicina são aplicadas neste domingo (18)

A Unoeste, Universidade do Oeste Paulista, é uma instituição de ensino superior com sede principal na cidade de Presidente Prudente, São Paulo.

A instituição oferece muitos cursos e oportunidades para os seus estudos. Porém, um dos maiores destaques da Unoeste é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

O processo seletivo para a seleção de novos alunos acontece através de um vestibular. As provas do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste serão aplicadas neste domingo, dia 18 de junho. Assim, é fundamental que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no vestibular.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: provas são aplicadas hoje (18)

O Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos.Para os interessados às vagas do curso de Medicina em Guarujá, a prova será aplicada em 18 de junho, a partir das 9h.

A prova será aplicada nas cidades de Guarujá e Presidente Prudente e a duração máxima do exame será de 4 horas. Nas duas cidades o local de prova dos candidatos será a sede da Unoeste no município escolhido durante a inscrição.

A prova do vestibular para o curso de Medicina na unidade de Guarujá será composta por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma redação. A prova de redação poderá receber uma pontuação máxima de 30 pontos, enquanto as questões receberão 70 pontos. Dessa maneira, os candidatos poderão receber uma nota máxima de 100 pontos.

Além disso, as questões objetivas serão distribuídas da seguinte maneira:

11 questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

20 questões de Biologia;

08 questões de Química;

06 questões de Física;

06 questões de Matemática;

02 questões de História;

02 questões de Geografia;

02 questões de Filosofia/Sociologia;

03 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).



A pontuação final do candidato no vestibular da Unoeste será calculada com base na soma dos pontos obtidos nas questões objetivas mais os pontos obtidos na prova de redação. Os candidatos que obtiverem nota inferior a 5 pontos na redação serão desclassificados do processo seletivo.

Segundo o edital do vestibular, os candidatos não poderão deixar a sala de aplicação da prova antes de decorridas 2 horas do início dos exames.

Além disso, os candidatos deveriam chegar ao local de prova com uma hora de antecedência munidos de documento de identidade original, lápis preto e caneta esferográfica azul ou preta.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unoeste irá oferecer múltiplas vagas para os cursos de graduação em Medicina oferecidos em suas diferentes unidades: Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, no estado de São Paulo.

No caso da unidade de Guarujá, estão sendo oferecidas 55 vagas para o curso de Medicina. Os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina 2023/2 Unoeste: próximos passos

Para o vestibular de Medicina da Unoeste em Guarujá, os resultados serão divulgados até o dia 20 de junho. Porém, segundo o edital do processo seletivo, os resultados também poderão ser divulgados antes dessa data conforme o andamento da da correção das redações.

A Unoeste ressalta também que poderá haver mais de uma convocação. Dessa maneira, os candidatos devem ficar atentos aos comunicados oficiais. Além disso, é importante ressaltar que o processo seletivo para as outras unidades da Unoeste seguirão cronogramas diferentes.

Os candidatos aprovados na primeira chamada do vestibular deverão realizar os procedimentos de matrícula até o dia 23 de junho. A matrícula deverá ser realizada de forma presencial na unidade de Guarujá da Unoeste.

A lista de documentos necessários para matrícula está disponível no edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unoeste.