PSG anuncia saída de Sergio Ramos

Sergio Ramos não ficará no Paris Saint-Germain além do final desta temporada.

O zagueiro espanhol encerrará seu tempo na Ligue 1 após duas temporadas, conforme comunicado pelo time parisiense em uma mensagem oficial na noite de sexta-feira.

“Paris Saint-Germain saudações Sergio Ramosque deve deixar a capital depois de duas temporadas com as cores do clube”, disse o comunicado da seleção francesa sobre o futuro do zagueiro de 37 anos.

“Com o Red & Blue, o espanhol acrescentou dois títulos da Ligue 1 e um Trophee des Champions à sua excepcional lista de honras.

“Depois de chegar a Paris em 8 de julho de 2021, “SR4”, um verdadeiro profissional, trouxe experiência, disciplina e espírito competitivo, movido por um senso de sacrifício e uma fome de vencer tudo.

“Em 57 partidas, o homem considerado um dos melhores zagueiros de todos os tempos marcou 5 gols pelo Paris Saint-Germain – incluindo o primeiro em 23 de janeiro de 2022 no campeonato contra o Stade de Reims.

“De 28 de novembro de 2021 a 1º de janeiro de 2023, ele permaneceu invicto com o clube, somando 34 jogos sem derrota. Outro recorde.”

O Real Madrid o contrato da lenda expira em 30 de junho e seu futuro é incerto, embora ele não tenha dado sinais de se aposentar.

declaração de Ramos

“Amanhã será um dia especial, amanhã me despedirei de mais uma etapa da minha vida, adeus PSG“, postou nas redes sociais.

“Eu não sei quantos lugares você pode se sentir em casa, mas PSGseus fãs e Paris certamente foram um deles para mim.”

PSGcampeões desta temporada da Ligue 1, encerram sua temporada no sábado, no Parc des Princes, às 21h, contra o Clermont.

Será um dia de despedidas, pois Ramos será acompanhado por Lionel Messi ao terminar sua estada em Paris.