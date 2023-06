PUC-Campinas aplica provas neste domingo (25)

A PUC-Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é uma instituição de nível superior privada com sede na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

A instituição oferece diversas opções de cursos e oportunidades para os seus estudantes, atraindo candidatos de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular de Inverno 2023 da PUC-Campinas serão realizadas neste domingo, dia 25 de junho. Assim, é muito importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Inverno 2023 da PUC-Campinas. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: provas são realizadas neste domingo (25)

O Vestibular de Inverno da PUC-Campinas prevê a realização de uma prova presencial na sede principal da instituição na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Os candidatos podem conferir o local de aplicação das provas no próprio cartão de confirmação de inscrição, documento divulgado no dia 19 de junho.

A prova presencial irá acontecer neste domingo, dia 25 de junho, das 13h às 17h. A prova geral será composta por uma redação em língua portuguesa e também por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as seguintes disciplinas: Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Biologia, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa.

Porém, os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo deverão fazer uma prova específica (além da prova geral) ainda neste domingo. Assim eles precisarão permanecer no local de prova até às 18h. A prova específica será composta por uma questão prática de Habilidade em Linguagem Arquitetônica.

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: o que levar no dia da prova?



Os candidatos deverão comparecer ao local de prova munidos de:

Documento de identidade original, com foto atualizada (pode ser versão digital);

Caneta esferográfica de tinta preta e apontador confeccionados em material transparente, lápis preto no 2 e borracha macia;

Cartão de Confirmação de inscrição impresso.

É importante ressaltar que os candidatos deverão responder às questões das provas exclusivamente com caneta esferográfica de tinta preta para evitar problemas com a folha de resposta.

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Inverno, a PUC-Campinas está oferecendo 1.869 vagas para cursos de graduação nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas ministrados pela instituição.

Dentre os cursos disponíveis no Vestibular de Inverno 2023, podemos mencionar:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biomedicina;

Direito;

Educação Física;

Enfermagem;

Sistemas de Informação;

Engenharia Civil;

Turismo;

Engenharia de Produção;

Farmácia;

Relações Públicas;

Filosofia;

Geografia;

História;

Jornalismo;

Letras;

Matemática;

Nutrição;

Relações Internacionais;

Odontologia;

Psicologia;

Química.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. Os participantes podem acessar a relação completa de vagas e cursos oferecidos deverão acessar o Manual do Candidato do Vestibular de Inverno 2023.

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: próximos passos

A divulgação dos resultados das provas aplicadas neste domingo, dia 25 de junho, ira acontecer no dia 5 de julho de 2023, após as 16h. O resultado estará disponível na página dedicada ao vestibular no site da PUC-Campinas.

Todos os candidatos aprovados e convocados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos para matrícula entre os dias 5 e 7 de julho.

É válido destacar que, segundo as informações do edital, os candidatos que participarem como “treineiros” não poderão realizar a matrícula. Somente os candidatos que já concluíram o ensino médio ou que irão concluir o ensino médio em 2023 poderão participar da matrícula se forem convocados no Vestibular de Inverno da PUC-Campinas.

Por fim, a primeira chamada da lista de espera será liberada no dia 10 de julho. Os participantes aprovados em segunda chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 10 e 12 de julho de 2023.