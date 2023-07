PUC-Minas divulga resultado do Vestibular de Medicina 2023/2

A Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) publicou nesta sexta-feira, dia 30 de junho, o resultado do Vestibular de Medicina 2023/2. Os participantes já podem conferir no site da instituição as listas de aprovados dentro do quantitativo de vagas.

Ao todo, a PUC-Minas liberou três listas, sendo cada uma referente a uma modalidade de igresso: seleção por provas; seleção por aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); e seleção de bolsistas.

Matrículas

De acordo com as orientações da PUC-Minas, os candidatos convocados para a matrícula por meio da 1ª chamada deverão realizar os procedimentos nos dias 5 e 6 de julho. Para realizar o registro acadêmico, os estudantes deverão entregar os documentos solicitados através do edital.

Confira a seguir os documentos solicitados para as matrículas:

certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

comprovante de recolhimento da 1ª parcela da semestralidade;

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações militares;

documento comprobatório de estar em dia com as obrigações eleitorais;

carteira de identidade ou documento equivalente, expedido por repartição oficial, do candidato e do responsável financeiro;

CPF do candidato e do responsável financeiro;

certidão de nascimento ou de casamento.

Vestibular de Medicina: processo de seleção

Esse processo seletivo classificou os inscritos de duas formas: aproveitamento das notas do Enem e desempenho obtido em prova aplicada pela PUC-Minas. Os candidatos puderam escolher a modalidade de seleção no momento da inscrição.

Aqueles que optaram pelo aproveitamento das notas do Enem puderam se inscrever usando as notas de uma das edições do exame realizadas entre os anos de 2013 e 2022. Além disso, para participar dessa modalidade, a PUC-Minas estabeleceu como pré-requisito que o candidato tenha obtido no mínimo 10% da nota da redação.



Segundo indicado no edital, além da nota da redação, a PUC-Campinas considerou as notas das quatro provas objetivas: Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias e Redação; Matemática, Códigos e Suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

O edital indica ainda que, em caso de empate na seleção da PUC-Minas pelas notas do Enem, primeiro será considerada a maior nota da redação. Em segundo lugar, a instituição considera o candidato com mais idade.

Seleção via provas

A PUC-Minas aplicou as provas do Vestibular de Medicina 2023/2 no dia 11 de junho (domingo), no período da tarde. Houve locais de prova em Belo Horizonte e em Poços de Caldas.

Conforme estabelecido no edital previamente, a prova aplicada foi composta por questões objetivas sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. Desse modo, ao todo, os candidatos responderam a 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha sobre conteúdos de Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física, Matemática e Língua Estrangeira.

Os candidatos responderam ainda a uma prova de Redação em Língua Portuguesa. Nessa parte discursiva da prova, a PUC-Minas exige a produção de um texto de acordo com as regras da norma padrão da língua.

Oferta de vagas

Ao todo, a PUC-Minas está ofertando 96 (noventa e seis) vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. De acordo com o edital, do total, 60 (sessenta) vagas são para o campus de Betim e as demais oportunidades são para o campus de Poços de Caldas.

Conforme a instituição, 90% do total das vagas ofertadas destinam-se a candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção, com a aplicação de provas. As demais oportunidades, ou seja, 10% das vagas, são para quem escolheu usar as notas do Enem.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular de Medicina.

