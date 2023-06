PUC-SP realiza neste domingo (18) a aplicação das provas

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) aplicará amanhã, dia 18 de junho, as provas do Vestibular de Inverno 2023. De acordo com o edital, a aplicação será on-line e terá início às 9h30 (horário oficial de Brasília).

Participarão da aplicação on-line das provas apenas os candidatos que optaram por essa modalidade de seleção no momento da inscrição.

Conforme o cronograma da PUC-SP, a aplicação acontecerá em dois blocos. O acesso à sala de espera do 1º bloco será das 9h às 9h20. O início do 1º bloco está marcado para às 9h30, com duração de 90 (noventa) minutos e aplicação das Provas de Redação e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A universidade fará um intervalo entre 11 e 11h9.

O acesso à sala de espera do 2º bloco deverá ser feito entre 11h20 e 11h39. O 2º bloco de provas começará às 11h40 e terá duração de 120 (cento e vinte) minutos. Nesse bloco, a PUC-SP aplicará as Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Orientações para as provas

Como a aplicação das provas será on-line, os candidatos deverão instalar no computador no qual realizarão o exame o Navegador Seguro. A PUC-SP disponibilizou em seu site as orientações e tutoriais para a instalação.

De acordo com a universidade, caso tenham dificuldade para a instalação, os estudantes podem solicitar auxílio por meio do telefone (11) 5043-0869 ou através do e mail: suportehrexcellence@gmail.com.

Além disso, a PUC-SP recomenda que os candidatos façam o simulado para se preparar melhor para as provas. O simulado poderá ser feito até as 23h59 deste sábado, dia 17 de junho. A universidade enviou para cada candidato por e-mail o LINK (individual) para acessar o simulado.

Vestibular de Inverno



Esse processo seletivo da PUC-SP visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Conforme indicado no Manual do Candidato, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Design, Relações Internacionais, Direito, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Administração, Ciências Econômicas e Jornalismo.

Segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), a PUC-SP é a instituição privada melhor avaliada em todo o estado de São Paulo, com a oferta de mais de 30 cursos de graduação.

Seleção via Enem

Além da seleção via provas on-line, o Vestibular de Inverno 2023 conta também com a seleção via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para essa modalidade seguem abertas até o dia 21 de junho. O valor da taxa de inscrição é de R$70,00 (setenta reais).

De acordo com o edital, poderão se inscrever nessa modalidade aqueles que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito uma das edição do Enem realizadas entre 2017 e 2022.

O candidato é responsável por escolher e indicar a edição do exame que deseja usar nesse processo seletivo. Nesse sentido, é necessário informar o número de inscrição da edição respectiva.

Para participar dessa modalidade, é pré-requisito ter obtido a média mínima igual ou superior a 450 pontos em todas as provas. De acordo com o edital, a PUC-SP usará as notas da prova de redação e também das provas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Resultados

O resultado final do Vestibular de Inverno 2023, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está previsto para o dia 3 de julho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 4 e 5 de julho, com o envio dos documentos exigidos no edital.

Acesse o site da universidade para mais informações.

