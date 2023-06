Punhos perdidos: lutador se recupera de ser nocauteado para fora do ringue, imediatamente fica achatado

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Sabe, tenho certeza que um objetivo que todo lutador tem quando entra nesse negócio maluco é ficar invicto. Esse é um sonho que se desenrola para a maioria rapidamente e não há nada de errado nisso, especialmente se você também tem o objetivo de se tornar um campeão mundial ou pelo menos ter uma vida decente como profissional. Você aprende mais com suas perdas, como dizem.

É por isso que uma das características mais subestimadas que você pode ter nos esportes de combate é saber quando está derrotado, porque a discrição, na verdade, é a melhor parte do valor, como uma alma infeliz foi lembrada esta semana.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Zygimantas Ramaska ​​vs. samuel blasco

Se você está se perguntando como caras como Samuel Blasco, que agora tem 10 vitórias e 11 derrotas no recorde profissional, continuam recebendo cartões amarelos, basta conferir a coragem e entusiasmo que o espanhol mostra nesta derrota para o lituano Zygimantas Ramaska ​​no Blade Fights 2.

Movimento da cabeça no ponto, ou pelo menos parecia legal. A eficácia real é questionável, especialmente quando Blasco se apoia nas cordas e permite que Ramaska ​​dê uma joelhada nele até o esquecimento, fazendo-o bater nas cordas como Rampage.

Ao contrário da derrota de Rampage para Wanderlei Silva, porém, este não foi o fim, mas o começo do fim para Blasco, pois ele foi estranhamente autorizado a continuar. Uma combinação composta de Ramaska ​​depois e essa luta foi oficialmente encerrada.

Eu realmente gostaria que o árbitro tivesse parado a luta depois que um Blasco atordoado fez uma saída sem cerimônia do ringue, porque o resultado final parecia muito ruim. Mas Blasco quis sair em seu escudo e foi obrigado.

Você pode assistir a um replay de Blade Fights 2 no pay-per-view FITE.

Ayan Tursyn vs. Elmira Botyrova

A extensa carreira amadora de Ayan Tursyn fez dela uma regular do Missed Fists (confira este nocaute perverso com o backfist giratório) e ela não diminuiu o ritmo desde que se tornou profissional com três finalizações em suas primeiras quatro lutas.

A última vitória da peso-palha fez com que ela melhorasse para 4 a 0 com sua primeira finalização e é algo que nem ela nem sua oponente Elmira Botirova irão esquecer tão cedo.

Esse é o tipo de estrangulamento sob o queixo que eles avisam quando você começa a aprender finalizações. Botirova estava tão fora de si que acho que a certa altura ela estava se socando. Yee-ikes.

Um replay completo do Octógono 45, que aconteceu em Almaty, no Cazaquistão, está disponível gratuitamente no YouTube.

Sora Rakhmonova vs. Valéria Karygina

Também em Almaty, o Naiza FC apresentou uma intrigante promessa de 24 anos, cujo nome pode soar familiar.

Sora Rakhmonova (irmã de Shavkhat) mostrando a violência que corre na família, conseguindo um nocaute técnico no 2º round sobre Valeria Karygina. Desagradável no clinch como seu irmão. #NAIZAFC51 pic.twitter.com/DuvM6IG2Kx — caposa (@Recorder_Hitman) 26 de maio de 2023

Essa é Sora Rakhmonova e, sim, ela é a irmã mais nova do bicho-papão dos meio-médios do UFC Shavkat Rakhmonov. Como você pode ver, uma propensão para a brutalidade corre na família. Sora está agora 4-1 com três vitórias por nocaute ou finalização.

Sem surpresa, Shavkat aprova.

E para responder à sua outra pergunta, sim, o experimento Batyr Ball do Naiza FC está vivo e bem.

Peep aquele doce centavo atrás das costas para o balde. Nikola Jokic nesta jaula.

Você pode assistir a um replay do Naiza FC 51 gratuitamente no YouTube.

Gracjan Wyroslak vs. Kamil Mosgalik

Damian Rzepecki x Krzysztof Dobrzynski

Jacob Szymanowski vs. Maciej Brzezinski

Marco Bojkovic vs. Mauro Paixão



O grande evento Colosseum 2 da KSW acontece neste sábado, o que não pode ser perdido, mas no fim de semana passado também houve uma ação incrível de outra promoção polonesa, Fight Exclusive Night.

Se você pensou que Tursyn deixando Botirova se contorcendo era difícil de assistir, você pode querer pular este próximo clipe de Gracjan Wyroslak pegando um desavisado Kamil Mosgalik com um Von Flue estrangulamento.

O salão em Piła explodiu pela segunda vez! Gracjan Wyroslak finaliza Kamil Mosgalik no segundo round para abrir o card principal #FEN46 Polsat Sport Fight, Super Polsat pic.twitter.com/CiTS3VtkkQ — FEN MMA (@fenmma) 27 de maio de 2023

Parece que Mosgalik estava pensando na defesa braço-triângulo, o que o deixou aberto a uma bela e sutil transição de Wyroslak. Uma vez que Von Flue estava em posição, não demorou muito para Mosgalik desmaiar.

Damian Rzepecki pode não ter deixado Krzysztof Dobrzynski contando ovelhas, mas esta gravata japonesa ainda é muito fofa.

Lembra do que eu disse lá em cima sobre Blasco ser duro demais para o seu próprio bem? Isso vale em dobro para Jakub Szymanowski, embora na verdade tenha funcionado para ele, pois ele apenas marchou para frente e comeu a mão direita até que seu oponente se abaixou em um chute na cabeça.

Depois houve Marko Bojkovic, que balançou Mauro Paixão com uma mão direita que provavelmente deixou Paixão em pé. No entanto, em vez de cair, ele apenas ficou parado indefeso enquanto Bojkovic o mandava para o reino das sombras com uma joelhada de acompanhamento.

David Martínez vs. José Zarauz

O campeão peso-galo do Combat Global, David Martinez, é uma estrela e brilhou na defesa do título no último fim de semana com um nocaute impressionante em chute de roda sobre José Zarauz.

Desacelerando, você pode ver como Martinez fez sua lição de casa para configurar essa finalização. Observe Zarauz se encolher instintivamente para proteger seu corpo, deixando sua cabeça aberta.

Martinez está agora com 9-1 com seis vitórias consecutivas, cinco delas por nocaute. Você pode apostar que há muitas outras promoções procurando pegá-lo após este último destaque.

Collin Godbout contra Jacob Romano

Fechando-nos está Collin Godbout, que nos dá nosso Humpty Dumpty Fall of the Week depois de acertar uma joelhada no queixo de Jacob Romano.

Isso é mais lento, mas imagino que mesmo em tempo real deve ter parecido que Romano levou cinco segundos inteiros para cair rígido no tatame.

Esse nocaute foi trazido a você pelo Conflict MMA 57, que está disponível para replay com uma assinatura de combatlabs.tv.

Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.