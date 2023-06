Putin coloca o mundo em alerta: anuncia data para implantação de armas nucleares

Vladimir Putin continua a ameaçar a estabilidade do mundo ocidental. O líder russo explicou na sexta-feira que a operação para colocar armas nucleares em Bielorrússia é certo e começará em julho, especificamente a partir do dia 8.

“Como você sabe, nos dias 7 e 8 de julho, a preparação das instalações correspondentes será concluída e começaremos imediatamente a posicionar as armas correspondentes em seu território. Portanto, tudo está indo conforme o planejado”, enfatizou Putin a seu aliado. Alexander Lukashenko.

O acordo para instalar mísseis nucleares de curto alcance colocou o bloco europeu em alerta. ministro da defesa russo Sergei Shoigu e Ministro da Defesa da Bielorrússia Viktor Khrenin reuniram-se em Minsk há quinze dias para finalizar os acordos sobre armas nucleares.

“Algumas das aeronaves bielorrussas foram convertidas para o possível uso de armas nucleares. Os militares receberam treinamento apropriado”, explicou Shoigu.

Os mísseis utilizados são os mísseis tático-operacionais Iskander-M, capazes de utilizar armas convencionais e nucleares.

Essas medidas são vistas como necessárias pelo governo russo.

“É uma resposta eficaz à política agressiva de países hostis”, declarou Putin.

Putin ataca novamente o Ocidente

Embora o apoio público na mídia ocidental continue a ser com a Ucrânia, as palavras de Putin fizeram pouco para aliviar as tensões.

“Mais uma vez, uma verdadeira guerra foi desencadeada contra nossa pátria”, afirmou.

“Mas resistimos ao terrorismo internacional e também defenderemos os habitantes de Donbass e garantiremos nossa segurança”, explicou Putin na Praça Vermelha durante a parada militar do Dia da Vitória em 9 de maio.

Ele acusou o Ocidente de impor sua vontade, seus direitos, suas regras e forjar um sistema de pilhagem, violência e opressão.

Marcando a Europa como um continente supremacista, Putin continuou a criticar a resposta internacional à sua ofensiva na Ucrânia.

“Consideramos qualquer ideologia supremacista por sua natureza repugnante, criminosa e mortal.”

“Em vez disso, as elites globalistas continuam a defender sua exclusividade, colocam as pessoas umas contra as outras e dividem as sociedades, provocam conflitos sangrentos e golpes, semear o ódio, a russofobia e o nacionalismo agressivo”.