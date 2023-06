Putin condena rebelião armada enquanto as forças do Grupo Wagner entram na capital para a ‘Batalha de Moscou’

Presidente russo Vladimir Putin no sábado prometeu punição severa para os organizadores de uma rebelião armada liderada pelo chefe mercenário Yevgeny Prigozhinque liderou suas tropas para fora da Ucrânia e para uma importante cidade do sul.

Putin denunciou o levante como “uma facada nas costas” em um discurso à nação. Foi a maior ameaça à sua liderança em mais de duas décadas no poder.

O exército privado de Prigozhin parecia controlar o quartel-general militar em Rostov-on-Don, uma cidade a 660 milhas (mais de 1.000 quilômetros) ao sul de Moscou que comanda as operações russas na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha.

Tropas e equipamentos de Wagner também chegaram à província russa de Lipetsk, cerca de 360 ​​quilômetros (225 milhas) ao sul de Moscou, onde as autoridades “estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança da população”, disse o governador regional Igor Artamonov, via Telegram. Ele não detalhou,

À medida que os eventos velozes se desenrolavam na Rússia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse que Moscou está sofrendo “fraqueza em grande escala” e que Kiev estava protegendo a Europa “da propagação do mal e do caos russos”.

Em seu discurso, Putin chamou as ações de Prigozhin, a quem não mencionou pelo nome, de “traição” e “traição”.

“Todos aqueles que prepararam a rebelião sofrerão punição inevitável”, disse Putin. “As forças armadas e outras agências governamentais receberam as ordens necessárias.”

Prigozhin disse que seus combatentes não se renderiam, pois “não queremos que o país viva na corrupção, engano e burocracia”.

“Sobre a traição à pátria, o presidente estava profundamente enganado. Somos patriotas de nossa pátria”, disse ele em uma mensagem de áudio em seu canal no Telegram.

O exército particular de Prigozhin, conhecido como Wagner, tem lutado ao lado de tropas regulares russas na Ucrânia. Seus objetivos não ficaram imediatamente claros, mas a rebelião marca uma escalada em sua luta contra os líderes militares russos, a quem ele acusou de estragar a guerra na Ucrânia e atrapalhar suas forças no campo.

“Este não é um golpe militar, mas uma marcha pela justiça”, disse Prigozhin.

Prigozhin postou um vídeo de si mesmo no quartel-general militar em Rostov-on-Don e afirmou que suas forças haviam assumido o controle do campo de aviação e de outras instalações militares na cidade. Outros vídeos nas redes sociais mostraram veículos militares, incluindo tanques, nas ruas.

“Não matamos uma única pessoa em nosso caminho”, disse Prigozhin em uma de suas várias mensagens postadas no decorrer do dia, acrescentando que suas forças tomaram o quartel-general militar “sem um único tiro”. Suas alegações não puderam ser verificadas de forma independente. As autoridades russas também não relataram nenhuma vítima até agora.

A rebelião ocorre em um momento em que a Rússia está “travando a batalha mais difícil por seu futuro”, disse Putin, enquanto os governos ocidentais impõem sanções a Moscou e armam a Ucrânia.

“Toda a máquina militar, econômica e de informação do Ocidente está contra nós”, disse Putin.

Os serviços de segurança da Rússia, incluindo o Serviço Federal de Segurança, ou FSB, pediram a prisão de Prigozhin depois que ele declarou a rebelião armada na sexta-feira.

Em um sinal de quão seriamente o Kremlin encarou a ameaça, as autoridades declararam um “regime antiterrorista” em Moscou e arredores, permitindo liberdades restritas e aumentando a segurança na capital.

Não ficou imediatamente claro como Prigozhin conseguiu entrar na cidade do sul da Rússia ou quantas tropas ele tinha com ele.

Prigozhin disse que queria punir o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, depois de acusar as forças do governo russo de atacar os campos de Wagner na Ucrânia com foguetes, helicópteros e artilharia. Ele afirmou que “um grande número de nossos camaradas foi morto”.

Prigozhin disse que as forças de Wagner derrubaram um helicóptero militar russo que disparou contra um comboio civil, mas não houve confirmação independente disso.

Ele alegou que o general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior, ordenou os ataques após uma reunião com Shoigu, onde decidiram destruir Wagner.

O Ministério da Defesa negou ter atacado os acampamentos de Wagner

Prigozhin disse que tinha 25.000 soldados sob seu comando e pediu ao exército que não oferecesse resistência.

Prigozhin, de 62 anos, ex-presidiário, tem laços de longa data com o líder russo e ganhou contratos lucrativos de serviços de bufê no Kremlin que lhe renderam o apelido de “chef de Putin”.

Ele ganhou atenção nos Estados Unidos quando ele e uma dúzia de outros cidadãos russos foram acusados ​​de operar uma campanha secreta nas redes sociais com o objetivo de fomentar a discórdia antes da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016. Ele formou o grupo mercenário Wagner, que enviou empreiteiros militares para a Líbia, Síria, vários países africanos e, eventualmente, a Ucrânia.

Após o discurso de Putin, no qual ele pediu unidade, as autoridades tentaram reiterar sua lealdade ao Kremlin e instaram Prigozhin a recuar.

Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa do parlamento, disse que os legisladores “defendem a consolidação de forças e apoiam Putin, acrescentando que” os combatentes de Wagner devem fazer a única escolha certa: estar com seu povo, do lado da lei, para proteger a segurança e o futuro da Pátria, para seguir as ordens do comandante-em-chefe.”

porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova ecoou isso, dizendo em um post do Telegram que “temos um comandante-chefe. Não dois, não três. Um.

Ramzan Kadyrov, o líder mais forte da região da Chechênia que costumava ficar do lado de Prigozhin em suas críticas aos militares, também expressou seu total apoio a “cada palavra” de Putin.

“Temos o comandante-em-chefe, eleito pelo povo, que conhece a situação nos mínimos detalhes melhor do que qualquer estrategista e empresário”, disse Kadyrov. “O motim precisa ser reprimido.”

Embora o resultado do confronto ainda não esteja claro, parece provável que prejudique ainda mais o esforço de guerra de Moscou, já que as forças de Kiev sondaram as defesas russas nos estágios iniciais de uma contra-ofensiva. A disputa, especialmente se Prigozhin prevalecesse, também poderia ter repercussões para Putin e sua capacidade de manter a unidade.

As forças de Wagner desempenharam um papel crucial, capturando a cidade oriental de Bakhmut, uma área onde ocorreram as batalhas mais sangrentas e longas. Mas Prigozhin tem criticado cada vez mais o alto escalão militar, acusando-o de incompetência e de privar suas tropas de munições.

Zelenskyy notou a rebelião em seu canal no Telegram e disse que “quem escolhe o caminho do mal se destrói”.

“Por muito tempo, a Rússia usou a propaganda para mascarar sua fraqueza e a estupidez de seu governo. E agora há tanto caos que nenhuma mentira pode escondê-lo”, disse ele. “A fraqueza da Rússia é óbvia. Fraqueza em grande escala. E quanto mais a Rússia mantiver suas tropas e mercenários em nossa terra, mais caos, dor e problemas ela terá para si mesma mais tarde.”

As ações de Prigozhin podem ter implicações significativas para a guerra. Orysia Lutsevych, chefe do Fórum da Ucrânia no think tank Chatham House em Londres, disse que as lutas internas entre o Ministério da Defesa e Wagner criarão confusão e divisão potencial entre as forças russas.

“As tropas russas na Ucrânia podem agora estar operando no vácuo, sem instruções militares claras e dúvidas sobre a quem obedecer e seguir, disse Lutsevych. “Isso cria uma oportunidade militar única e sem precedentes para o exército ucraniano.”

Caminhões militares e veículos blindados foram vistos no centro de Moscou no início do sábado, e soldados com rifles de assalto foram posicionados do lado de fora do prédio principal do Ministério da Defesa. A área ao redor da administração presidencial, perto da Praça Vermelha, estava bloqueada, com tráfego intenso.

Mas mesmo com o aumento da presença militar, os bares e restaurantes do centro da cidade ficaram lotados. Em um clube perto da sede da FSB, as pessoas dançavam na rua perto da entrada.

Prigozhin, cuja rivalidade com o Ministério da Defesa remonta a anos, recusou-se a cumprir a exigência de que suas forças assinassem contratos com o ministério antes de 1º de julho. Ele disse na sexta-feira que estava pronto para um acordo, mas “eles nos enganaram traiçoeiramente”.

O coronel general Sergei Surovikin, vice-comandante das forças russas na Ucrânia, instou as tropas de Wagner a interromper qualquer movimento contra o exército, dizendo que isso faria o jogo dos inimigos da Rússia que estão “esperando para ver a exacerbação de nossa política interna”. situação.”

Em Washington, o Instituto para o Estudo da Guerra disse que “a derrubada violenta de partidários de Putin como Shoigu e Gerasimov causaria danos irreparáveis ​​à estabilidade do poder de Putin”.

Os países ocidentais acompanharam de perto os desenvolvimentos. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, falou com seus colegas nos outros países do G7 e com o representante de relações exteriores da União Européia, disse seu porta-voz, acrescentando que Blinken “reiterou que o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia não mudará”.

A Letônia e a Estônia, dois países da Otan que fazem fronteira com a Rússia, disseram que estão aumentando a segurança em suas fronteiras.

O Kremlin disse que Putin falou por telefone com os líderes da Turquia, Belarus, Cazaquistão e Uzbequistão sobre os eventos.