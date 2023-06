QB Brock Purdy deve começar no jogo 1 da temporada do San Francisco 49ers

Elesões no cotovelo como a que Brock Purdy sofreu durante o jogo do campeonato da NFC contra o Philadelphia Eagles encheu o São Francisco 49ers com dúvidas sobre seu futuro. Aqui estava um dos novos talentos mais emocionantes da temporada, que sofreu uma lesão grave em um momento chave. Purdy até passou pela sala de cirurgia para consertar o problema logo após o jogo. Essas recuperações de lesões tendem a durar vários meses, pois as previsões feitas puro retornando no final da temporada que está prestes a começar. Mas relatórios recentes de sua recuperação estão mantendo os torcedores do San Francisco 49ers esperançosos de que ele possa realmente começar no jogo 1 da temporada. Um aspecto da recuperação do jovem QB é jogar a seu favor.

Dado que machucou o braço de arremesso, Brock Purdy tem trabalhado duro nesse braço específico para voltar ainda mais forte do que antes. Isso desempenhou um papel fundamental em sua rápida recuperação. Durante o tempo em que se recuperou, houve muitos relatos diferentes de opções que o São Francisco 49ers estavam considerando. Algumas dessas opções até envolviam um hipotético retorno de Tom Brady à atividade, mas nada disso era preciso. Brock Purdy tem se preparado silenciosamente para seu retorno e está obtendo excelentes resultados devido à sua dedicação. De ser considerado um possível reforço para a próxima temporada a chegar ao topo da lista para ser o primeiro zagueiro do time.

Os 49ers tinham outra opção real além de Purdy?

Além da opção irreal de Tom Brady, o San Francisco 49ers tinha a primeira opção muito real se Purdy não se recuperasse no devido tempo. Quando a pré-temporada começou, a NBC Sports relatou que o jovem QB Trey Lance tinha vantagem sobre Sam Arnold durante as repetições do time principal. Mas isso foi apenas se Brock Purdy não se recuperou totalmente da cirurgia, relatórios sugerem que ele está se recuperando perfeitamente. Isso significa que, se Purdy retornar durante o jogo 1, isso acontecerá contra o Pittsburgh Steelers em 10 de setembro. Como diz o relatório, Purdy sempre foi a opção número 1 para os Niners, desde que esteja saudável. Sua temporada de estreia foi absolutamente inesperada e bem-vinda por todos os fãs da NFL.