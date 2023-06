Quadrilha junina penedense Chapéu de Couro apresenta espetáculo Chicá no Arroche o Nó 2023

E se o rio São Francisco fosse mulher? Com esse mote, a quadrilha junina penedense Chapéu de Couro abriu a programação da terceira noite do Arroche o Nó 2023.

O grupo formado há 30 anos apresentou o espetáculo Chicá na tenda cultural do maior festejo junino da região do Baixo São Francisco, show preparado para o concurso das quadrilhas juninas da 1ª Divisão de Alagoas.

“Trazemos no peito um rio que é mulher e sobre ela a força dos canoeiros e lavadeiras do baixo São Francisco, digo, de Grande Chicá”, divulga a Chapéu de Couro na produção que homenageia o cantor e compositor penedense Kid Dão, deficiente visual que narrou as belezas de Penedo em sua canções. Outra figura de destaque no Chicá é Toinho Pescador, um dos maiores ambientalistas e defensores do rio São Francisco.

O resgate dos festejos juninos é mais uma iniciativa de sucesso do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, promovendo lazer, emprego e renda para a população de Penedo, injetando recursos na economia do município.

A festa organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) continua logo mais à noite e quem esquenta o público na tenda cultural do Arroche o Nó é a quadrilha junina arapiraquense Tradição.

Depois da apresentação, o palco Gerson Filho recebe a Banda Quadrilhão, grupo com repertório que valoriza a brincadeira popular nordestina.

A noite desta sexta-feira, 30, terá ainda os shows de Edelmo Nycols, Ases do Forró, Thiago Vas e a estrela Galã, atualização do nome artístico Galã do Brega.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa