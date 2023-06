Quadrilhas penedense são contempladas no edital “Clemilda – A Rainha do Forró” pelo Governo de Alagoas

Secom PMP

As quadrilhas juninas de Chapéu de Couro e Remelexo, foram contempladas com o prêmio “Clemilda – A Rainha do Forró”, edição 2023 do edital lançado pelo Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa (Secult).

A iniciativa que reconhece e valoriza os talentos que se dedicam a manter vivas as tradições culturais do período junino em Alagoas selecionou entre 145 grupos culturais os representantes de Penedo.

Com o tema “Chicá, o rio mulher”, a renomada quadrilha Chapéu de Couro, que encanta o público há 30 anos, apresenta uma história emocionante que destaca a força e a importância das mulheres, mães, meninas, lavadeiras, pescadoras em conexão com a natureza.

Já a Remelexo, que está há 20 anos abrilhantando os festejos juninos, abordou o tema “Resistentes”, uma homenagem aos homens e mulheres negras que fizeram parte e foram personagens da nossa história, com e luta contra o preconceito e a intolerância racial e religiosa.

Os grupos culturais foram contemplados com premiações que totalizam 1 milhão de reais, distribuídos em diversas categorias, entre elas Bumba-meu-boi, Coco de Roda, Quadrilhas Juninas, Violeiros e Emboladores, e Trios de Forró Pé-de-Serra. A escolha dessas categorias reflete a intenção de abranger a diversidade e a riqueza das expressões artísticas relacionadas ao forró e às festividades juninas.

Para a Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude Tereza Machado, “a premiação é um momento marcante para a Chapéu de Couro e para a Remelexo, servindo como incentivo para que continuem encantando e emocionando o público com suas apresentações, cheias de magia e autenticidade”.

Foto Divulgação