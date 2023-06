Quais são as vantagens de se utilizar o armazenamento na nuvem?

O armazenamento de documentos e arquivos de papel é caro e inconveniente. Assim, os serviços em nuvem eliminam a necessidade de espaço físico de armazenamento e os custos associados, agilizando o processo de arquivamento de dados. Desta forma, hoje, indicaremos as vantagens de se utilizar o armazenamento na nuvem.

É muito mais fácil e rápido encontrar um recibo de imposto ou outro documento crucial quando armazenado em um software. Aliás, a economia de tempo permite que os gestores tomem melhores decisões que irão melhorar o desempenho de suas equipes.

O relatório Security in the Cloud 2021, da Fortinet, destaca três vantagens principais desse serviço: escalabilidade, integração de serviços e continuidade de negócios. Por isso, saiba o que é armazenamento em nuvem, como funciona e os vantagens que oferece.

O que exatamente é o armazenamento em nuvem?

O armazenamento em nuvem, também conhecido como computação em nuvem, é um método de armazenar dados remotamente pela Internet para que o usuário possa acessar ??de qualquer lugar e a qualquer momento.

Simplificando, qualquer pessoa com uma conta e senha do Google pode usar o Google Fotos como uma unidade flash virtual para armazenar e acessar suas imagens sempre que quiser.

Mas, você pode ter acesso a ferramentas de armazenamento em nuvem mais avançadas. Desta forma, funciona como entrada de dados, armazenamento de documentos, integração com sistemas existentes, relatórios e outras podem ser adaptadas às necessidades específicas de uma empresa.

É uma ferramenta para a qual uma empresa só incorre em custos de acordo com o plano de assinatura que adquire. Aliás as empresas com maiores necessidades de armazenamento devem se inscrever em planos mais caros. Enquanto aquelas com menos necessidades devem optar por planos mais acessíveis.

Como funciona a tecnologia de armazenamento em nuvem?



É um serviço que utiliza grandes instalações de armazenamento chamadas datacenters. Com isso, emprega criptografia e outras ferramentas para garantir a segurança dos dados armazenados.

Esses registros são mantidos online para que dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets, laptops e outros possam acessá-los sempre que necessário. Existem tecnologias pagas e gratuitas disponíveis, no entanto, o passo mais crucial é escolher uma versão que tenha todos os recursos que sua empresa precisa. Além disso, que contenha a segurança de dados e suporte rápido em caso de emergência.

Vantagens do armazenamento baseado em nuvem

O armazenamento em nuvem tem muitas vantagens, sendo as mais importantes:

a adaptabilidade às necessidades de negócios em constante mudança;

flexibilidade de tarefas;

segurança de dados; e,

eficiência de recursos.

Você não terá que se preocupar em perder documentos importantes e não poder encontrá-los novamente graças ao backup fornecido pelo sistema contratado. Por isso, conheça as vantagens adicionais para sua empresa:

Capacidade de armazenamento sob demanda

Uma grande vantagem é que você só precisa pagar pelo que realmente usa, em vez de ter que substituir todo o hardware do computador de uma só vez.

A sua implementação pode ser feita no hardware existente da organização, expandindo ou contraindo a capacidade de armazenamento conforme necessário. Além disso, há a possibilidade de reordenar as funções, permitindo que você pague apenas pelos serviços que realmente usa.

As informações que raramente são acessadas, o usuário pode arquivar por um preço menor. Desse modo, os custos de infraestrutura e manutenção são reduzidos porque estão embutidos no pacote acordado.

Adaptabilidade nas operações de negócios

O armazenamento em nuvem torna as operações de negócios muito mais eficientes, fornecendo acesso instantâneo a arquivos e dados, a relatórios que o sistema gera e análises estatísticas.

Ao acabar com as tarefas rotineiras, você terá mais tempo para se concentrar em operações estratégicas, o que acabará gerando melhores resultados. A implementação e o gerenciamento de serviços em nuvem são significativamente mais produtivos para a administração de negócios.

Facilidade de gerenciamento de dados

Desta forma, o gerenciamento torna-se mais assertivo e seguro, com a capacidade de fazer coisas como limitar o acesso a dados confidenciais a um grupo seleto de administradores.

Com isso, você também pode configurar grupos com diferentes níveis de acesso com base em linhas maternas e paternas, ou mesmo departamentos diferentes.

Apresenta escalabilidade infinita

A escalabilidade quase infinita do provedor de serviços permite um crescimento praticamente ilimitado no uso. Ou seja, se sua empresa se expandir, você poderá aproveitar mais espaço de armazenamento. Bem como, uma gama mais ampla de serviços do que faria se os dados fossem armazenados localmente em um disco rígido ou outra peça de hardware.

Assim, os serviços de armazenamento de correção executam a verificação e correção de erros na velocidade da luz. Desta forma, é possível emitir relatórios e fazer ajustes rapidamente. Por fim, os backups são fornecidos em caso de erros técnicos para que o sistema possa ser atualizado para evitar mais danos.