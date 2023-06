Uma das ferramentas mais importantes para qualquer empresa hoje é o Google My Business. De fato, estima-se que 86% dos clientes já conheçam os produtos e serviços de uma empresa por meio de pesquisas online. Por isso que hoje, indicaremos as vantagens de utilizar o Google My Business.

Se você deseja que sua empresa se expanda, você precisa de uma conta nessa plataforma que tão importante na era da tecnologia.

O que exatamente é o Google My Business?

A ferramenta de negócios foi desenvolvida para auxiliar as empresas locais a serem listadas nos resultados de pesquisa e mapa do Google. Este serviço agiliza o processo de gerenciamento da presença online, seja para atender pequenas empresas, bem como conglomerados multinacionais.

O perfil do Google My Business funciona semelhantemente a um cartão de visita para atrair novos clientes. Assim, o usuário será apresentado com os dados mais pertinentes sobre a sua empresa, permitindo-lhe avaliar o seu nível de interesse em seus serviços.

Esta ferramenta situa as empresas com um local físico, onde os clientes podem visitar, e empresas híbridas também se beneficiam com o aplicativo.

A conta do Google My Business é crucial, especialmente para pesquisas locais, quando um usuário online está procurando um negócio em sua vizinhança imediata. Faça uma pesquisa por “cinema no Rio de Janeiro”, por exemplo, você verá uma lista de três empresas que atendem aos seus critérios no topo da página de resultados.

Além disso, você terá a chance de ver opções adicionais que atendem aos mesmos critérios.

Assim, é de extrema necessidade que você abra uma conta do Google My Business para participar de uma pesquisa local. O perfil incluirá todas as informações que o algoritmo do Google precisa para entender a natureza do seu negócio e exibir resultados de pesquisa relevantes.



Quais são as vantagens de utilizar o Google My Business na sua empresa?

A conta do Google My Business traz consigo mais benefícios do que apenas aparecer na pesquisa do Google e nos resultados do Google Maps, e essas vantagens podem ser decisivas.

Uma das vantagens mais óbvias é ter uma forte presença online. E os negócios visíveis online podem ajudá-lo a alcançar um público muito maior ou até mesmo clientes que não o encontrariam de outra maneira.

Além disso, o Google My Business torna muito mais simples ter uma classificação alta nos resultados de pesquisa online, oferecendo às empresas sua própria seção dedicada na parte superior da página.

Para ser visto lá, você não precisa ter um site altamente classificado, ao contrário, dependerá na maioria da sua conta do Google. Assim indicaremos as vantagens de utilizar o Google My Business:

Posicionamento local

Ter uma conta do Google My Business torna muito mais simples aumentar o reconhecimento da marca. Dê ao seu negócio a chance de se estabelecer em uma área específica, onde há menos concorrentes. Somente empresas comparáveis operando na mesma cidade ou nas proximidades serão incluídas.

Em outras palavras, aumentará a probabilidade de que clientes em potencial o encontrem. Além disso, eles estarão mais propensos a parar em sua loja. Na verdade, 72% dos usuários que realizam uma pesquisa local geralmente acabam encontrando empresas na área imediata.

Assuma o controle de sua própria situação de dados

Com toda a probabilidade, um cliente em potencial encontrará sua empresa pela primeira vez por meio do perfil do Google My Business. Ter controle sobre os dados que um usuário descobre sobre sua empresa oferece uma vantagem competitiva significativa.

Você pode listar os serviços que você fornece, o endereço de sua localização física, seu horário comercial regular e horário de feriado e até mesmo fazer upload de fotos de seu estabelecimento e seus produtos para outras pessoas poderem ler.

Credibilidade da empresa

Ter sua empresa verificada no Google dará uma vibração muito mais profissional. Isso mostrará aos usuários que você está ciente do que está sendo dito sobre você e se importa com o que os outros pensam. Por um lado, poderão confiar que você é genuíno que os outros se preocupam com o que acontece com você.

Comunicação direta com o cliente

O Google My Business oferece aos clientes várias maneiras de entrar em contato com você, como por meio de perguntas e respostas, bate-papo ao vivo e avaliações.

Ter uma página do Google My Business colocará você em contato com clientes genuinamente interessados na sua empresa. Portanto, este é o momento perfeito para convencê-los a comprar em sua loja.

Além disso, se você puder entrar em contato diretamente com seus clientes, poderá reconquistá-los respondendo aos seus comentários e incentivando-os a voltar.