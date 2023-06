Quais são os benefícios de abrir uma Marca Maria Brasileira?

Serviços de limpeza e manutenção da casa são a especialidade da Maria Brasileira, como micro marca. A rede foi homenageada 5 vezes seguidas com o selo ABF de excelência em franchising, tornando-se a maior marca do setor de limpeza residencial da América Latina. Por isso que hoje, indicaremos os benefícios de abrir na Marca Maria Brasileira.

A empresa existe desde 2013, mas já está presente em 450 localidades brasileiras. Com isso, são mais de 1 milhão de fregueses por mês, além de mais de 37.000 vendas online.

Oferece uma variedade de serviços de limpeza, incluindo limpeza de escritório, limpeza de construção e muito mais. Além do mais, o franqueado tem a opção de modelo de loja física ou de pedido por aplicativo.

Por que a Maria Brasileira é uma marca de prosperidade?

A Maria Brasileira é prosperidade no mercado de marcas, porque oferece um modelo de negócios abrangente que abrange treinamento de colaboradores, suporte técnico e comercial e uma ampla variedade de serviços de limpeza e manutenção.

A empresa valoriza a sustentabilidade, empregando produtos de limpeza ambientalmente responsáveis ??e promovendo a reciclagem de materiais. Portanto, para crescer como uma das maiores redes de marcas de limpeza do país, oferece oportunidades de negócios para os interessados ??em explorar o promissor mercado de serviços de limpeza do Brasil.

Assim, tornou-se conhecida no mercado não só pelo seu rápido crescimento e inúmeras premiações. Desse modo, muitos prêmios foram concedidos à marca, atestando a superioridade de seus produtos e serviços.

Aliás, a revista Small Businesses & Big Enterprises nomeou a marca como a rede de marcas com melhor desempenho em seu Anuário dos Melhores Sistemas de Marca 2015.

Em 2018, o Grupo Bittencourt elegeu a Maria Brasileira como uma das 25 melhores marcas do Brasil. Além do mais, a empresa conquistou o prêmio Great Place to Work para os anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.



A revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios deu 5 à marca Maria Brasileira, e a elegeu a melhor micro marca brasileira em 2021 e novamente em 2022.

As homenagens atestam a qualidade da marca e seu destaque no mercado de marcas, além de demonstrar a dedicação da empresa aos seus franqueados e fregueses.

Quais são os benefícios de abrir na Marca Maria Brasileira?

Apresentamos na sequência, os principais benefícios de abrir na Marca Maria Brasileira:

Alterações nas necessidades das pessoas

É comum as pessoas terceirizarem os serviços de limpeza e lavanderia à medida que o ritmo da vida moderna aumenta. Além disso, o trabalho doméstico é cada vez mais reconhecido pelo seu valor e importância. Isto é, passando de um serviço mal remunerado para um trabalho que a sociedade reconhece como essencial.

Investimentos de baixo risco

Os investimentos típicos necessários para se tornar um franqueado, e assim fazer parte da Maria Brasileira são de baixo custo, o que se torna uma grande opção para um leque maior de pessoas.

Além disso, abrir na marca é uma das melhores oportunidades de marca disponíveis.

Oferece suporte completo de apoio ao franqueado

A franqueadora não é tão valorizada à toa. Pois, o franqueado pode contar com o apoio total da marca para ajudá-lo a estabelecer locais de prosperidade que ofereçam excelente atendimento ao cliente.

Durante os primeiros 3 meses de inauguração da unidade franqueada, o empreendedor poderá contar com o acompanhamento de um suporte que irá acompanhar todo o trabalho da unidade. Assim como, orientar para esclarecer dúvidas e auxiliar na solução de problemas.

Não exige formação de estoque

Abrir na unidade da Maria Brasileira, não requer um investimento inicial de capital na forma de estoque, tanto o investimento inicial quanto os custos operacionais do negócio são reduzidos.

Isso resulta, em economia de tempo e custos, bem como no uso mais eficiente do espaço, pessoal e equipamentos disponíveis.

Mínimo risco de operação

Além de abrir uma marca, que é mais segura por si só, você também está se tornando parte de uma equipe estável e respeitada que opera em um mercado sólido. Enfim, todo mundo precisa de limpeza e estabilidade.

Possui plataforma de gestão própria

A unidade franqueada irá se beneficiar com uma plataforma de gestão própria, desenvolvido para agilizar as operações internas, economizar tempo e minimizar erros. O sistema de gestão próprio, favorece as operações internas a unidade, e possibilita melhor administração da unidade.

Como resultado de sua atitude acolhedora em relação a possíveis franqueados, serviços diferenciados e marca bem estabelecida, elevou-se ao ranking dos nomes de maior prestígio no setor de marcas do Brasil.

Se a sua opção é franquear um negócio, a opção é a rede Maria Brasileira. Afinal, pode ser uma alternativa apropriada contar com a ajuda de especialistas em marcas para orientá-lo no processo.