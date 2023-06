Uma das tendências de design de interiores populares atualmente é o jardim vertical. Essa expansão não é não coincidência, pois este tipo de cultivo oferece muitos benefícios práticos. Por isso que hoje, indicaremos como criar um jardim vertical.

Esta é uma ótima opção para quem tem pouco espaço horizontal e ainda desejam cultivar plantas em casa ou projetar espaços verdes e naturais. Como resultado, muitas pessoas empregam esse método para decorar suas portas, paredes e tetos, dando um toque único às suas casas e empresas.

Pode ser difícil montar e manter um jardim assim, sendo importante prestar muita atenção aos detalhes. Por isso, é fundamental tomar algumas medidas para garantir a funcionalidade e beleza do espaço.

Exatamente, o que é um jardim vertical?

Os jardins verticais, também chamados jardins suspensos, são uma forma criativa de adicionar espaços verdes às áreas urbanas. As plantas são normalmente montadas em paredes, tetos ou outras superfícies verticais, como o nome indica.

Este método permite a incorporação de elementos naturais em projetos arquitetônicos e urbanísticos. Na prática, proporciona uma decoração bonita e extremamente agradável, e vem ganhando cada vez mais adeptos em residências, empresas e até mesmo em espaços públicos.

Além de aproveitar ao máximo o espaço da sua casa ou apartamento. Se você adora plantas e gostaria de ter vários vasos de plantas em sua casa, mas não tem uma área adequada, um jardim vertical é uma ótima solução.

Há uma variedade de métodos para criar um jardim vertical, como o uso de vasos de plantas e flores, paredes verdes e plantas rasteiras. Além de saber onde aplicá-los, bem como os cuidados que requerem e quais plantas funcionam melhor com uma determinada estética de design, é crucial.

Quais são os benefícios de ter um jardim vertical?



Os jardins verticais realçam o apelo visual do seu ambiente, e também de seus arredores, mas também oferecem inúmeras vantagens adicionais.

Escolhemos alguns deles para ajudá-lo a ver o que você pode ganhar se decidir seguir essa nova tendência. Acompanhe:

Oferece mudanças para melhorar a qualidade do ar

Não é segredo de que as plantas limpam o ar ao seu redor, tornando-o mais fresco e saudável. Assim, limpa a qualidade do ar que as pessoas respiram enquanto caminham pelo jardim porque realizam a fotossíntese.

Quando a qualidade do ar é melhorada, os ambientes secos, ruins para a saúde respiratória das pessoas, são menos prováveis ??de ocorrer. Isso ocorre porque as plantas liberam parte da água da chuva ou neve derretida que absorvem.

Oferece termorregulação

Você provavelmente já sabe que um bem construído jardim vertical, pode ajudar a manter sua casa mais fresca no verão e mais quente no inverno, isolando-a do sol e do vento. Isso ocorre porque a camada de plantas é eficaz na prevenção da transferência de calor.

Este benefício fornece resultados positivos. Assim, o clima fica mais ameno, e, menos eletricidade é necessária para operar aparelhos como condicionadores de ar e ventiladores.

Facilita o isolamento acústico

Além de amortecer algumas das ondas sonoras, algumas plantas também fornecem isolamento de ruído significativo. Os jardins conseguem bloquear certas frequências, reduzindo a poluição sonora na área.

Vale ressaltar que o jardim vertical não foi pensado para esse fim, mas não produz os mesmos efeitos que usar paredes limpas, certo?

Promove a sustentabilidade a longo prazo

Certamente você já percebeu que os jardins verticais são uma decoração ecológica fantástica. Instalá-los em ambientes naturais, como áreas urbanas, pode aumentar a biodiversidade, atraindo pássaros e insetos.

Como cuidar de um jardim vertical?

O fato de um jardim vertical não exigir muita manutenção, um jardineiro em tempo integral é desnecessário. Assim, uma vez ao ano, o jardim vertical requer manutenção, que deve ser realizada sempre por profissional capacitado.

Para uma manutenção semanal, como em um jardim artificial, um espanador pode ser usado para evitar a poeira doméstica nas folhas.

Se houver acúmulo ou dificuldade de remoção, uma flanela levemente umedecida pode ser a próxima melhor opção.

Replantar as espécies selecionadas, bem como a retirada de folhas gastas e rolhas de vasos, são hoje um dos cuidados primordiais para um jardim natural. Mas de modo geral falando, isso não acontece com muita frequência.

Para facilitar os cuidados, é bom considerar projetos com sistemas de irrigação automatizados, afinal, unir a natureza e a tecnologia, é totalmente válido.

Ter um jardim vertical em casa, é de extrema importância, principalmente em apartamentos, onde o espaço para cultivar plantas é reduzido. O local fica mais agradável, bonito e aconchegante.