Quais são os principais canais de vendas online existentes no mercado?

As empresas devem ser constantemente à procura de novas maneiras de melhorar a eficácia de suas estratégias de vendas. Uma estratégia bem-sucedida agora é escolher os canais de vendas que fazem mais sentido para o negócio. Por isso que hoje, indicaremos os principais canais de vendas online existentes no mercado.

Não é fácil conquistar a fidelidade dos clientes e expandir seus negócios no mercado competitivo de hoje. Os clientes estão cada vez mais informados do que nunca, conseguindo comparar rapidamente as ofertas de produtos e serviços com base em uma variedade de critérios, incluindo custo, qualidade e prazo de entrega.

As empresas precisam estar presente no maior número possível de canais de vendas para atingir efetivamente o consumidor multicanal de hoje, que pode comprar de qualquer lugar a qualquer hora graças à internet.

Neste artigo, definiremos os canais de vendas e dar exemplos dos tipos online mais comuns. Também discutiremos como esses canais podem ajudar uma empresa a aumentar seus resultados de vendas.

Quais os principais canais de vendas online existentes no mercado?

Uma maneira pela qual as empresas podem expandir sua base de clientes é por meio do uso de canais de vendas online. Além disso, canais de vendas online injetam mais energia ao permitir que os produtos e serviços da empresa sejam vendidos 24 horas por dia, sete dias por semana, a qualquer hora conveniente para os clientes, independentemente da localização.

Isso significa que a empresa pode vender mais produtos para mais pessoas em horários mais convenientes.

Google Ads

O Google Ads é uma plataforma de publicidade baseada na web onde as empresas podem criar conteúdo promocional para seus produtos e serviços. Esse método de distribuição amplia o alcance do produto e o torna disponível para mais compradores.



O funcionamento é da seguinte forma: as empresas compram palavras-chave e depois usam essas palavras em anúncios. Esses anúncios aparecem nos resultados da pesquisa por palavras-chave relevantes em várias plataformas, incluindo o próprio Google e o aplicativo móvel do Google Maps.

Tanto a rede de exibição, onde os anúncios aparecem em banners em páginas relevantes para o tópico da pesquisa, quanto a rede de pesquisa, onde aparecem na parte superior e inferior dos resultados da pesquisa, podem ser usadas para distribuir os anúncios.

E-mail marketing

Outro canal de vendas online altamente eficaz é o marketing por e-mail. Você pode usá-lo para compilar uma lista de mala direta de pessoas que estariam interessadas em ouvir sobre ofertas relacionadas a compras que você está considerando realizar no futuro ou já feito.

O conteúdo das mensagens enviadas pode ser amplo e geral, ou específico e personalizado, com menor ênfase nas vendas. Essa escolha final é geralmente feita quando o usuário está prestes a concluir a compra.

Comércio eletrônico

O comércio eletrônico, é um dos canais de vendas mais conhecidos. Em outras palavras: um site ou aplicativo que faz parte de uma única marca e cujo objetivo principal é vender produtos ou serviços.

É um importante canal de vendas que, se feito corretamente, pode facilitar para os clientes comprarem os itens de seu interesse sem comprometer sua segurança.

Marketplaces

Os marketplaces online desempenham as mesmas funções que os shoppings centers tradicionais. Americanas, Amazon, Mercado Livre e Submarino são exemplos bem conhecidos desse tipo de canal de vendas, que permite que diversas marcas e anunciantes divulguem seus produtos por meio dessas empresas aos consumidores.

Com isso, o marketplace se diferencia por proporcionar maior exposição para as empresas que ali anunciam seus produtos. Dessa forma, como há uma seleção tão ampla para escolher, eles atraem um público considerável, composto por pessoas de todas as esferas da vida, em todo o mundo.

Google Shopping e sites de comparação

O Google Shopping é outro importante canal de vendas na venda de produtos e serviços na Internet. Juntamente com o Google Ads, funciona como uma vitrine virtual exibindo itens anunciados completos com foto, título, preço e loja de venda.

Essa tática é eficaz porque chama a atenção dos usuários de uma maneira muito direta: os anúncios recebem o posicionamento mais proeminente na página de resultados de pesquisa do Google. Assim, sempre que um usuário realiza uma busca por um produto ou informações sobre as características do produto, este canal de vendas será exibido com destaque.

Programa de afiliados

Por fim, existe um procedimento exclusivo para este canal de vendas. Os programas de afiliados combinam vendedores motivados com empresas que preferem que terceiros cuidem da aquisição de clientes e promoção de vendas. Os afiliados neste cenário usam seu site ou mídia social para promover bens ou serviços de uma empresa em troca de compensação financeira.