quais serão as especialidades contempladas?

O concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), que abrange os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, terá edital em breve.

O certame já conta com banca organizadora e as tratativas com a banca Vunesp já está nos trâmites finais.

A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Maiores esclarecimentos vieram por parte do projeto básico.

Especialidades contempladas do concurso TRF3

Ao todo serão 23 vagas para técnicos e analistas. A previsão é de que as vagas sejam para nível médio e superior. Confira as carreiras:

NÍVEL MÉDIO

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 5 vagas (São Paulo, capital)

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 2 (São Paulo, interior)

Administrativa – especialidade segurança e transporte – 1 (Mato Grosso do Sul, para as cidades de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Porã e Três Lagoas);

Apoio especializado – especialidade enfermagem – 1 (São Paulo, capital)

NÍVEL SUPERIOR

Apoio especializado – medicina/psiquiatria – 1 vaga (São Paulo, capital);

Medicina do trabalho – 1 (São Paulo, capital);

Psicologia do trabalho – 1 (São Paulo, capital);

Psicologia clínica – 1 (São Paulo, capital);

Serviço social – 1 (São Paulo, capital);

Medicina clínica geral 1 (Mato Grosso do Sul, em Campo Grande)

Salários do concurso TRF3



As remunerações dos aprovados do concurso TRF3 variam a depender do cargo. O órgão oferta salários de R$ 7.591,37 para nível médio, enquanto para os cargos de nível superior, os salários são de R$ 12.455,30.

Os salários sofrerão reajuste. O aumento acontece de forma escalonada desde de fevereiro de 2023 e vai até fevereiro de 2025. Os percentuais são:

I – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Mais concursos tribunais

O concurso TRT 15 Campinas, São Paulo, pode acontecer mais perto do que se pensa. Isso porque, o certame está no radar e será pauta de reunião.

O encontro vai acontecer no dia 29 de junho, contudo, uma novidade é que o edital já tem banca organizadora. A FCC será a empresa responsável.

Vagas concurso TRT 15 Campinas

A banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Ainda não se sabe quais serão as vagas e cargos ofertados.

Contudo, a expectativa é que as oportunidades sejam para área de tecnologia, visto que a validade do último concurso foi prorrogada até março de 2025. Outro motivo que sustenta a afirmação é de que a carreira de tecnologia não foi ofertada na última seleção, em 2018.

Quando foi o último concurso TRT 15 Campinas?

O último edital aconteceu em 2018 e ofertou estas oportunidades:

Técnico Área Administrativa: CR; Especialidade de Segurança: CR; e Especialidade de Enfermagem: 1 vaga imediata

Analista Oficial de Justiça: CR; Área Judiciária: CR; Área Administrativa: CR; Especialidade de Arquitetura: CR; Especialidade de História: CR; Especialidade de Medicina: 1 vaga imediata; Especialidade de Medicina (Psiquiatria): CR; Especialidade de Odontologia: CR; e Especialidade de Psicologia: CR.



Remuneração e benefícios concurso TRT 15 Campinas

Os salários atualizados são: Técnico – R$ 8.046,84, enquanto a remuneração do Analista é de R$ 13.202,62. A partir de 2025 (já com os 18,13% de reajuste), a remuneração poderá ultrapassar a casa dos R$ 14.852,66.

Os aprovados ainda terão direito aos benefícios. Diante disso, farão jus ao:

Auxílio Alimentação: R$ 1.203,76;

Auxílio pré-escolar: R$ 951,84 (filhos até 6 anos); e

Assistência médica de R$ 579,39.

Concurso TRT 15 Campinas será para nível médio?

Apesar de ainda não saber sobre vagas e cargos, caso oferte oportunidade para técnico, tudo indica que a carreira será para nível superior.

Essa é uma discussão antiga, entretanto, parece que chegou ao fim. O motivo é em decorrência à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pela rejeição da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) que pedia a manutenção do nível médio para o cargo de Técnico.

O ministro destacou que a ADI impetrada pela Associação Nacional dos Analistas do Poder Judiciário da União (ANAJUS) carece de fundamento jurídico.

Concurso TRT previsto

O concurso TRT MT ( Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso), pode ter novo edital liberado em breve. O órgão já deixou claro que tem previsão orçamentária.

O anúncio também contou com possíveis cargos: “Há previsão, incluída na Proposta Orçamentária Prévia, para realização de concurso de servidores para preenchimento de cargos”.

Cargos concurso TRT MT

O novo edital vai contar com os cargos que não foram contemplados no concurso anterior. Além disso, há a previsão de oferta para arquivologista e agente da polícia judicial.

Sobre prazos, espera-se que o próximo certame aconteça em 2024, porém, tudo indica que os preparativos já se iniciem ainda este ano. O tribunal não esclareceu maiores detalhes ou prazos, como por exemplo, quando será escolhida a comissão ou a banca.

A comissão será composta por um grupo de pessoas que vai escolher a empresa organizar e cuidar do andamento do certame. Já a banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Como foram as provas do concurso TRT MT?

As avaliações aconteceram por meio de provas objetivas e discursivas. A etapa aconteceu no dia 11 de setembro em 2 turnos:

Manhã

Provas Objetivas: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades

para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades Duração total das Provas: 4h30min

Tarde

Provas Objetivas: para o cargo de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades

para o cargo de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades Provas Objetivas e Discursiva – Redação : para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária

– : para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária Duração total das Provas: 4h30min

A parte objetiva contou com 60 questões.