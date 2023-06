Você deve considerar seus fornecedores como parte integrante do seu negócio. Assim, é importante para os empresários, colocarem toda a sua atenção em manter relacionamentos positivos com seus fornecedores. Por isso que hoje, falaremos qual é a importância de ter um bom relacionamento com fornecedores.

Por fim, eles fazem parte da cadeia operacional do seu negócio, pois qualquer atraso na entrega de um produto pode impactar no dia a dia de sua empresa. Você gostaria de saber como construir um relacionamento de qualidade com seus fornecedores? Leia este artigo!

Qual a importância de ter um bom relacionamento com fornecedores?

Ao iniciar um negócio, estabelecer relacionamentos fortes com fornecedores é uma prioridade. Entenda a seguir a importância de desenvolver um relacionamento de confiança com eles.

Divulgação de acordos

Em uma relação saudável com fornecedores, há comunicação aberta e, consequentemente, acordos claros. Dessa forma, sua empresa estará preparada para eventuais aumentos inesperados de preços, alterações contratuais ou outros problemas.

Isso porque, os fornecedores são parceiros e trabalharão com seriedade para atender bem o seu negócio. Consequentemente, qualquer mudança nas negociações comerciais com eles é feita somente após extensa discussão para garantir que nenhuma das partes seja prejudicada.

Entregas no prazo

Garantir entregas pontuais é uma parte crucial da manutenção de relacionamentos positivos com os fornecedores. Desta forma, não terá que se preocupar com produtos esgotados ou serviços temporariamente suspensos.



Além disso, o gerenciamento de estoque é simplificado porque o proprietário da empresa sabe que pode contar com um fornecedor confiável para entregas pontuais, evitando clientes insatisfeitos e possíveis perdas de negócios.

Você está ciente de que não é necessário estocar um determinado item com a preocupação de que seu fornecedor atrase seu pedido, evitando assim o risco de desperdício de produto e, claro, prejuízo financeiro.

Assim, consegue atender satisfatoriamente seus clientes, seja com um produto pronto para embarque, seja com um serviço entregue no prazo combinado. Com isso, mantém uma posição sólida em seu nicho de mercado, inspira a fidelização de clientes com espaço para expansão.

Conveniência sem custo

Você pode negociar preços e condições de pagamento com seus fornecedores ao formar uma parceria com eles, dando-lhe mais flexibilidade e economizando dinheiro. Pela confiança que se estabeleceu, tudo isso é possível.

Nesse cenário, o empresário consegue colocar suas finanças em ordem, permitindo preços mais competitivos. Sem falar que há benefícios em trabalhar com um único fornecedor, o que pode permitir que você pule a etapa de cotação de preços ao lidar com várias empresas.

Alinhamento de operações

Por último, mas não menos importante, quando você e seus fornecedores desenvolvem uma boa relação de trabalho, vocês trabalham em conjunto: o fornecedor programa sua logística para cumprir o prazo de entrega e o empresário se prepara para sua chegada.

Dessa forma, as operações do seu negócio são realizadas com agilidade, garantindo um bom funcionamento.

Como estabelecer relações de trabalho sólidas com fornecedores?

Os fornecedores estão no topo da lista de preocupações do gerente. Mas, não é suficiente por si só. Você também precisa estabelecer um relacionamento saudável com essas empresas. E agora indicaremos o que fazer para estabelecer relações sólidas com fornecedores:

Defina metas reais e objetivas

Definir metas da empresa com o fornecedor é uma ótima forma de estabelecer confiança na relação. Afinal, o fornecedor deve estar ciente da importância de cumprir os prazos de entrega, além de receber a demanda da empresa em tempo hábil para se planejar adequadamente.

Mantenha uma comunicação clara

Manter uma comunicação clara, faz com que não haja ambiguidade em suas comunicações com o fornecedor em relação ao tipo de produto, preço, cronograma de entrega ou condições de pagamento.

É importante que sua equipe tenha sempre alguém disponível para se comunicar com a empresa fornecedora a fim de evitar possíveis problemas.

Manter os pagamentos em dia

Se o fornecedor constatar que ocorre pagamento em dia, em relação com o empresário, aumenta a vontade de trabalhar com um empresário confiável. Desta forma, é crucial que sua empresa cumpra com sua palavra e pague na data combinada.

Pois, assim como sua empresa depende de clientes para pagar por produtos e serviços, seu fornecedor depende de sua empresa para manter sua casa financeira em ordem.

Ter organização operacional

Para garantir que ambas as partes beneficiem da relação comercial, é essencial que tenha sempre alguém disponível para receber as entregas do seu fornecedor.

Além disso, você deve planejar seus níveis de estoque para fazer solicitações pontuais ao seu fornecedor, evitando solicitações de última hora que impeçam o fornecedor de antecipar suas necessidades e atendê-las em tempo hábil.