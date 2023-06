Qual é o patrimônio líquido de Vanessa Bryant? Fortuna e patrimônio da viúva de Kobe

Vanessa Bryant ganhou as manchetes após os recentes desenvolvimentos em uma ação judicial. Recentemente, ela ganhou mais de um milhão de dólares após uma ação judicial referente a um dos de Kobe Bryant investimentos anteriores. Aqui está uma análise de seu patrimônio líquido após esta notícia.

Além de ser esposa de um NBA Membro do hall da fama, Vanessa Bryant fez bem para si mesma em sua própria carreira. No momento, ela é empresária, modelo e filantropa. Segundo relatos, seu patrimônio líquido é estimado em cerca de US $ 600 milhões.

Após o trágico falecimento do Los Angeles Lakers lenda e sua filha mais velha, Vanessa assumiu alguns dos empreendimentos comerciais de seu marido. Além de ser a CEO da “Granity Studios”, ela também administra a “Fundação Esportiva Mamba e Mambacita”.

Vanessa começou como modelo em videoclipes antes de seu casamento com Kobe, e ainda tem empreendimentos no mundo da moda. Dois anos atrás, ela lançou uma linha de roupas intitulada “Mambacita”, em homenagem a Gigi Bryant. Vanessa fez parceria com uma empresa pertencente a uma mulher para ajudar a tirar isso do papel.

Após a morte de Kobe, Vanessa teve alguns problemas com Nike em relação ao seu contrato. Apesar de algumas pequenas disputas, os dois lados conseguiram resolver as coisas e mantiveram sua parceria.

Vanessa Bryant vence processo milionário

Vanessa BryantO patrimônio líquido da empresa certamente sofrerá um ligeiro aumento após os eventos recentes. De acordo com TMZa viúva de Kobe Bryant recebeu US $ 1,5 milhão de um grande investimento que seu marido fez no passado.

Em 2013, Kobe investido em uma empresa de bebidas esportivas chamada Armadura corporal. A empresa foi posteriormente comprada por Coca Colae seu investimento rendeu cerca de US $ 400 milhões.

Pouco depois de sua trágica morte, o presidente da “Kobe Inc.” veio em busca de uma parte da riqueza. Molly Carter afirmou que o guarda do Hall of Fame disse que ela receberia uma pequena porcentagem do investimento.

Vanessa assumiu esse processo após a morte do marido e conseguiu sair vitoriosa. Ela ganhou porque Carter quebrou os termos de seu contrato depois que ela foi pega falando mal da família Bryant.

O caso acabou indo para arbitragem, onde Vanessa mais tarde recebeu o dinheiro.