Quando começa o pagamento do lucro do FGTS? Veja agora a data e o valor que você vai receber

Em breve, os trabalhadores com carteira assinada terão uma ótima notícia financeira. No mês de agosto, a Caixa Econômica Federal (CEF) deverá efetuar o pagamento do lucro do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O lucro do FGTS é destinado aos trabalhadores formais que possuem saldo em contas ativas do Fundo de Garantia.

No entanto, vale informar que a distribuição será voltada exclusivamente para os cidadãos que tinham qualquer quantia poupada até o dia 31 de dezembro de 2022. Apesar da previsão de que a distribuição do lucro do FGTS ocorra até o final de agosto, há grandes chances de que os depósitos sejam liberados antecipadamente.

Entenda como funciona a distribuição do lucro

A distribuição do lucro do FGTS ocorre anualmente e tem como objetivo proporcionar aos trabalhadores uma parcela dos rendimentos obtidos pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse lucro é resultado dos investimentos realizados pelo FGTS em diversos setores, como projetos de saneamento, crédito imobiliário e infraestrutura.

A forma como o lucro é distribuído aos trabalhadores é determinada por uma fórmula estabelecida pelo Conselho Curador do FGTS. Essa fórmula leva em consideração o saldo das contas ativas de cada trabalhador até uma determinada data de referência, geralmente o dia 31 de dezembro do ano anterior.

O valor do lucro a ser distribuído é calculado com base em uma taxa fixa de rentabilidade anual, que atualmente é de 3%, somada à variação da Taxa Referencial (TR). Após o cálculo, o valor correspondente ao lucro é creditado na conta do FGTS de cada trabalhador, de forma proporcional ao saldo que ele possuía até a data estabelecida.

É importante lembrar que esse valor não pode ser sacado imediatamente, mas permanece na conta do FGTS, aumentando o saldo disponível para futuros saques, como na aquisição de imóveis, aposentadoria ou em situações específicas de saque previstas em lei. Desse modo, vale ressaltar que o lucro do FGTS não é uma remuneração mensal ou um benefício direto aos trabalhadores.

Veja em quais situações é possível sacar os recursos

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito trabalhista no Brasil que tem como objetivo proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. O FGTS é composto por depósitos mensais feitos pelo empregador em uma conta vinculada ao trabalhador, além da distribuição de lucro do próprio Fundo de Garantia. Confira algumas situações em que é possível sacar o lucro do FGTS:



Demissão sem justa causa: Se o trabalhador for demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar todo o valor depositado na conta do FGTS , incluindo os rendimentos.

, incluindo os rendimentos. Término do contrato por prazo determinado: Ao final de um contrato de trabalho por prazo determinado, quando não há a renovação do contrato, o trabalhador tem direito a sacar o saldo do FGTS e seus rendimentos.

Aposentadoria: Ao se aposentar, o trabalhador pode sacar todo o valor do FGTS acumulado ao longo da sua vida profissional, incluindo os rendimentos.

Compra da casa própria: O FGTS pode ser utilizado para aquisição de imóveis residenciais. O trabalhador que não possui imóvel próprio e que atende aos requisitos do programa de uso do FGTS para moradia pode sacar o saldo do FGTS para ajudar no pagamento do imóvel.

Doenças graves: Em casos de algumas doenças graves, como câncer, HIV, doenças em estágio terminal, entre outras, o trabalhador ou dependentes têm direito ao saque do FGTS.

Pagamento de financiamento imobiliário: O FGTS também pode ser utilizado para pagamento de parte das prestações ou para amortização do saldo devedor de um financiamento habitacional.

É importante ressaltar que as regras para o saque do FGTS podem sofrer alterações ao longo do tempo. Por isso, é sempre recomendado consultar os órgãos competentes, como a Caixa Econômica Federal, para verificar as condições e os procedimentos atualizados para o saque do lucro do FGTS.