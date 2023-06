Quando é o jogo 2 das Finais da NBA?

Tquinta-feira à noite aconteceu a partida de abertura das finais da NBA de 2023, com o Denver Nuggets obtendo uma vitória convincente para dar a eles uma vantagem de 1 a 0 na série.

Muito tem sido feito sobre as oito sementes calor de Miami se classificando para as finais, mas havia um abismo definitivo na classe entre os inexperientes Aquecer e a pepitas na quinta feira.

Nikola Jokic está a caminho de vencer o campeonato da NBA e o MVP da liga em dobro, e ele será uma presença chave na quadra nas partidas restantes.

Jimmy Butler precisa reunir seu Aquecer companheiros de equipe antes do jogo 2, embora todas as esperanças não devam ser perdidas, pois tiveram a sorte ao seu lado ao longo da pós-temporada.

Max Strus e caleb martin não podem jogar tão mal quanto na abertura da série, onde combinaram para apenas um arremesso de 17 arremessos de campo.

Eles têm sido peças-chave para a franquia de Miami nos playoffs e, quando voltarem à forma, o Denver a defesa não terá uma vida tão fácil quanto na quinta-feira.

Quando acontece o jogo 2 das finais da NBA?

Uma das maiores informações notáveis ​​​​antes da série foi o fato de os fãs na costa leste dos Estados Unidos poderem relaxar, pois foi anunciado que todos os jogos das finais da NBA começariam antes das 21h ET

Com a largada marcada para as 20h30 ET para o jogo 1, a NBA tomou a decisão histórica de mudar a programação da série pela primeira vez.

O jogo 2 das finais da NBA acontecerá no domingo, 4 de junho, com a largada marcada para as 20:00 ET

Este é o primeiro jogo da série, além de um possível jogo decisivo 7, que também começará às 20h do dia 17 de junho.