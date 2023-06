Quando é o jogo 5 das Finais da NBA?

Tele calor de Miami e Denver Nuggets se enfrentarão no Jogo 5 da Finais da NBA, e a expectativa está crescendo. Marcado para as 17h30 MST na Ball Arena em Denver, o jogo será transmitido pela ABC, então os fãs não vão querer perder.

Quem é o favorito?

De acordo com o Tipico Sportsbook, o pepitas entrar no jogo como favorito de 9,5 pontos sobre o Aquecer. As probabilidades da linha de dinheiro favorecem Denver em -400, enquanto Miami está em +325. Além disso, o over/under para o jogo é de 207,5 pontos.

Nuggets de olho no primeiro campeonato da NBA

Com uma vitória convincente por 108-95 no jogo 4, o Denver Nuggets chegaram perto de garantir seu primeiro campeonato da NBA. Apesar de Nikola Jokic enfrentando problemas, a equipe se recuperou atrás Aaron Gordon‘s e a passagem impressionante de Jamal Murray para garantir sua segunda vitória consecutiva na estrada.

Agora, com o retorno das finais da NBA a Denver, o Nuggets detém uma liderança de 3 a 1 e tem como objetivo conquistar o título em sua quadra.

Detalhes do jogo 5

Data: segunda-feira, 12 de junho

Horário: 20h30 ET | 17:30

Canal de TV: ABC

Transmissão ao vivo: Sling TV

Para acompanhar toda a ação, sintonize a ABC para a transmissão ao vivo do Jogo 5. Se você preferir streaming, a Sling TV oferece uma solução. Inscreva-se no Sling TV e aproveite metade do seu primeiro mês, com pacotes a partir de apenas $ 20. O Sling Orange inclui o ABC, garantindo que você não perca nenhuma emoção das Finais da NBA.

Não perca este confronto emocionante, pois o Miami Heat luta para estender a série, enquanto o Denver Nuggets visa garantir seu histórico campeonato da NBA. Sintonize na ABC ou transmita na Sling TV para experimentar todos os momentos eletrizantes do Jogo 5.