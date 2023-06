Quando Governo paga 2ª parcela do 13º para segurados do INSS?

O Governo Federal decidiu adiantar os pagamentos da segunda parcela do 13º salário para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os repasses foram iniciados na segunda-feira (26), mas apenas para o grupo de pessoas que recebem o piso previdenciário, ou seja, R$ 1320, que equivale a um salário mínimo.

Para as pessoas que recebem mais do que este valor, os pagamentos só serão feitos a partir da próxima semana. De todo modo, também neste caso, o cidadão também precisa considerar o final do seu número do benefício para saber a exata data do seu recebimento. Ao todo, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas possam receber o adicional.

Especificamente nesta terça-feira (27), os repasses estão sendo feitos para as pessoas que:

Recebem o piso previdenciário (R$ 1.320);

Possuem o final do número de benefício 2.

No decorrer desta semana, outros grupos poderão receber o adicional em suas contas normalmente. Veja no calendário abaixo:

Calendário para quem recebe um salário mínimo (R$ 1.320).

Final do Benefício 1: 26 de junho;

Final do Benefício 2: 27 de junho;

Final do Benefício 3: 28 de junho;

Final do Benefício 4: 29 de junho;

Final do Benefício 5: 30 de junho;

Final do Benefício 6: 03 de julho;

Final do Benefício 7: 04 de julho;

Final do Benefício 8: 05 de julho;

Final do Benefício 9: 06 de julho;

Final do Benefício 10: 07 de julho.

Calendário para quem recebe qualquer valor acima de um salário mínimo.

Final do Benefício 1 e 6: 03 de julho;

Final do Benefício 2 e 7: 04 de julho;

Final do Benefício 3 e 8: 05 de julho;

Final do Benefício 4 e 9: 06 de julho;

Final do Benefício 5 e 0: 07 de julho.



A consulta

Mesmo que a data do seu recebimento ainda não tenha chegado, o fato é que qualquer cidadão já pode consultar o seu extrato de pagamentos sem sair de casa. Para tanto, basta verificar as informações da sua conta através do sistema do aplicativo ou site do Meu INSS.

Em alguns casos, é possível que a informação ainda não esteja atualizada com os novos pagamentos. O INSS afirma que a atualização acontece de maneira gradual. De todo modo, o cidadão pode seguir tentando verificar as informações do sistema com frequência para descobrir a informação.

Os valores

De antemão, o segurado já pode confirmar que o valor pago nesta segunda rodada de liberação do 13º salário é correspondente a 50% do valor do seu benefício regular. A primeira metade do valor foi paga na primeira parcela, liberada entre o final de maio e o início deste mês de junho.

Note, porém, que nesta segunda rodada de liberações, o cidadão pode ter que contar com os abatimentos do Imposto de Renda. Caso o indivíduo não seja isento de pagamentos, ele vai ter que receber o saldo com o abatimento em sua conta oficial nesta segunda parcela.

De todo modo, vale lembrar que o Governo Federal acabou de atualizar a tabela de isenção do Imposto de Renda. Pessoas que recebem até R$ 2.640 não precisam mais quitar o tributo. A regra, aliás, vale também para os cidadãos que são segurados do INSS.

Quem pode receber?

Nem todas as pessoas que fazem parte do Instituto Nacional do Seguro Social podem receber o 13º da autarquia. Segundo as informações do Ministério da Previdência, a ideia é liberar os repasses para os seguintes grupos:

aposentados;

pensionistas por morte;

cidadãos que tenham recebido, neste ano, auxílio por incapacidade temporária;

cidadãos que tenham recebido, neste ano, auxílio-acidente;

cidadãos que tenham recebido, neste ano, auxílio-reclusão.

Segurados que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não podem receber o 13º do INSS. Este é um auxílio que atende idosos com mais de 65 anos, além de cidadãos com algum grau de deficiência física e/ou intelectual que não conseguem trabalhar por estes motivos. A lei que cria o adicional não atende este público.