quando o resultado será divulgado? 

Um dos usos da nota obtida na prova do ENEM é ingressar em uma instituição de ensino superior por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada.

As inscrições na edição 2023/2 do SISU acabam nesta quinta-feira, dia 22 de junho, e os estudantes já estão preocupados com o prazo para divulgação dos resultados da seleção.

Para que você entenda como irão funcionar as próximas etapas do cronograma do SISU 2023/2, o artigo de hoje trouxe um resumo completo para você. Confira!

Quando o resultado do SISU 2023/2 será divulgado?

O prazo para inscrições no SISU 2023/2 termina nesta quinta-feira, dia 22 de junho. Todos os participantes devem se inscrever por meio do Portal de Acesso Único do MEC. Podem participar todos os estudantes que fizeram a prova do ENEM no ano passado (2022).

Mais de 260 mil inscrições foram registradas no SISU até esse momento. Após o fim do prazo para inscrições, a próxima etapa é a divulgação dos resultados. Para que isso aconteça, o sistema irá calcular a nota de corte de cada curso com base nas pontuações do ENEM apresentadas pelos participantes. Com base nas notas de corte, o resultado do SISU 2023/2 será divulgado na terça-feira da próxima semana, no dia 27 de junho.

Como em todas as edições da seleção, o SISU irá divulgar somente uma única chamada regular. Os participantes convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 27 de junho e 04 de julho.

SISU 2023/2: quando a lista de espera será divulgada?

O SISU 2023/2 divulga somente uma única chamada regular, mas também libera a lista de espera para os candidatos que não foram convocados na chamada única de nenhuma das duas opções de cursos escolhidos no SISU. A lista de espera é uma ótima chance para os candidatos que não foram aprovados, mas que ainda têm interesse em conseguir uma vaga em uma instituição brasileira de ensino superior.

Para participar da lista de espera e concorrer a uma vaga, os candidatos deverão indicar interesse na página do SiSU entre os dias 27 de junho e 04 de julho.



Você também pode gostar:

Por fim, a convocação dos estudantes que participaram da lista de espera irá acontecer a partir de 10 de julho. Os candidatos aprovados através da lista de espera deverão realizar os procedimentos de matrícula assim como os participantes aprovados na chamada regular.

SISU 2023/2: como saber se serei aprovado?

Os candidatos ainda não conseguem saber se serão aprovados ou não em um dos cursos escolhidos. A única forma de ter certeza da aprovação é aguardando a divulgação do resultado final pelo sistema do SISU.

Porém, já é possível medir as chances de convocação com base nas notas de corte parciais que já foram divulgadas pelo SISU 2023/2.

As notas de corte parciais podem ser usadas para calcular as chances de um candidato ser aprovado ou não no curso escolhido. Se a nota parcial no curso do seu interesse for, por exemplo, de 700 pontos e a sua média for de 500 pontos, é improvável que você seja aprovado.

Desde esta terça-feira, dia 20 de junho, o SISU 2023/2 está divulgando as notas de corte parciais dos candidatos que já se inscreveram no sistema. O sistema calcula de forma automática uma nota de corte para cada curso com base nas notas do ENEM apresentadas pelos participantes e no número de vagas oferecido por cada universidade.

SISU 2023/2: ainda dá tempo de participar da seleção?

Os estudantes ainda podem se inscrever para participar do SISU 2023/2! As inscrições serão encerradas às 23h59 desta quinta-feira, dia 22 de junho.

Nesta edição, 51.277 vagas foram disponibilizadas para os participantes. Do total, 24.726 vagas são destinadas para a modalidade “ampla concorrência” e 22.560 para a modalidade “reserva de vagas”. As vagas oferecidas contemplam 1.666 cursos de graduação diferentes.