Quando o Windows fez uma referência sutil ao dia em que Bill Gates foi preso

Beu tecnologia as empresas aproveitam todas as oportunidades para fazer acenos ou referências ao seu passado ou a alguém importante.

Bill Gatescomo co-fundador da Microsoft, é hoje um dos homens mais conceituados do mundo, mas passou por um momento em que teve alguns problemas com as autoridades e sua própria empresa brincou com isso.

Tudo remonta a 1977. Naquele ano, a polícia parou um jovem Bill Gates por dirigir sem carteira e, incidentalmente, ultrapassar alguns semáforos em seu caminho pelo Novo México.

Assim, o magnata tem uma foto de identificação e a imagem clássica com uma placa e sua identidade.

Este evento, anos depois, foi incluído no Windows graças a uma divertida referência.

Windows e a referência ao passado de Bill Gates

A piscadela para sua prisão foi feita em pelo menos duas ocasiões. Uma surgiu durante o desenvolvimento do Outlook 2010, no qual o ‘Conector Social’ foi integrado.

Essa função permitia que os contatos aparecessem com o clique de um botão e, para a imagem dessa ferramenta, o Windows usou a silhueta do bilionário em sua foto.

Outra ocasião em que o Windows provocou Portões‘ passado veio durante o desenvolvimento do Windows 8 entre 2011 e 2012.

Como você deve saber, ao ligar o PC, os usuários tinham que entrar em seu perfil e, novamente, a silhueta padrão que aparecia era a da foto do magnata americano.

A curiosidade foi revelada pelo Genbeta.com, embora não se saiba se foi Portões que queriam testar todos e ver quem conseguia detectar sua imagem ou se, ao contrário, eram os funcionários da Microsoft que queriam fazer piada sobre o passado de seu chefe.