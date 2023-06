quando serão aplicadas as provas do certame?

O concurso MME (Ministério de Minas e Energia) é um dos editais aguardados pelos concurseiros. O certame foi autorizado e aumentou-se a expectativa sobre quando serão realizadas as provas.

Antes de mais nada, é importante destacar que serão 30 vagas para Administrador. Como requisito, o candidato deve comprovar certificado de conclusão do curso de graduação.

E sobre o prazo das provas? Pois bem, o órgao deseja realizar as provas em novembro. Para que este prazo de fato se cumpra, é preciso que o edital seja liberado até setembro. Isso porque o prazo entre a liberação do edital e as avaliações precisam ser de até dois meses.

Para respeitar o prazo do documento de autorização dos certames federais, os editais precisam ser lançados até seis meses depois da publicação do aval.

Como foi o último concurso MME?

O último certame aconteceu em 2013. Na ocasião, foram ofertadas 17 vagas para estes cargos:

Analista de Licitação: 8 vagas;

Analista Financeiro: 2 vagas;

Gerente de Projeto: 3 vagas;

Gerente Técnico de Projeto: 1 vaga;

Assistente Administrativo: 1 vaga; e

Assistente Financeiro: 2 vagas.

Além de fase objetiva, os candidatos ainda contaram com avaliação curricular. As disciplinas que estiveram presentes no concurso foram:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico Quantitativo;

Legislação e Ética na Administração Pública;

Língua Inglesa (somente cargos de Gerente e Analista); e

Conhecimentos específicos da área desejada.



Demais concursos federais autorizados

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Nesta sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.

No que se refere aos editais de órgãos ambientais como ICMBio, terão convocação de excedentes. É importante pontuar que os novos certames serão para nível superior.

É válido destacar que os editais que forem autorizados ainda em junho serão liberados ainda este ano. Os que não forem listados nos dias subsequentes, ficarão para 2024.

Dessa forma, as 4.436 vagas autorizadas terão seus editais publicados até dezembro de 2023.

Concurso IBGE

Na terça-feira, 13 de junho, foi publicado no Diário Oficial da União, as bancas para o concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para temporários.

As empresas contratadas foram Selecon e IBFC. Ao todo serão 7.873 vagas temporárias para as seguintes funções:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): 6.742 vagas;

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas;

Agente de Pesquisa por Telefone: 276 vagas; e

Supervisor de Pesquisas por Telefone: 49 vagas.

É fundamental esclarecer que a Selecon também será a banca concurso IBGE para temporários na função de Agente Censitário de Mapeamento. Para este concurso, por exemplo, serão oferecidas 148 oportunidades. O edital de Agente Censitário de Mapeamento está iminente.