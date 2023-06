quando vai sair o edital?

O concurso Casa da Moeda segue esperado pelos concurseiros. Durante reunião foram levantadas informações sobre vagas e cargos do próximo edital.

Vale lembrar que no encontro qie aconteceu em abril, foram solicitados estudos sobre os custos e impactos para a Casa da Moeda, sobre a realização do concurso. Sendo assim, tudo indica que os preparativos estão em fase inicial.

Vagas concurso Casa da Moeda

O concurso deve ofertar vagas para nível médio e superior. Foram faladas as seguintes oportunidades:

técnico de segurança, segmento Corporativo e Patrimonial (vigilantes); e

analista de produção – designer de valores.

Para analista de produção, o candidato precisa comprovar nível superior, já para técnico de segurança é preciso apresentar certificado de nível médio.

Os salários iniciais são de R$2,6 mil para técnico de segurança e R$6 mil para analista de produção.

O concurso Casa da Moeda precisa de aval do MGI?

O MGI ( Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) não precisa autorizar certames para a Casa da Moeda, já que se trata de uma empresa pública.

Entretanto, é importante pontuar que existem diálogos com o Governo Federal para quantificar o ingresso de novos servidores.



Sobre a Casa da Moeda

Surgiu em 1694 com o intuito de fabricar ouro. Atualmente, fabrica cédulas, moedas, medalhas e outros impressos. Vale lembrar que no governo de Jair Bolsonaro pensou-se na possibilidade de privatizar a Casa, assim como outros órgãos. Contudo, o projeto não foi para frente.

Atualmente, no governo Lula, afirmou que não haverão mudanças e os órgãos públicos de manterão no funcionamento do governo.

Quando aconteceu o último concurso Casa da Moeda?

O último edital foi liberado em 2012, ao todo foram mais de mil vagas, sendo 27 imediatas. As chances foram distribuídas por cargos dos níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades foram para as carreiras de: assistente técnico administrativo, auxiliar de operação industrial, técnico industrial e analista da Casa da Moeda. As remunerações foram de:

Ao todo foram 42 mil inscritos no concurso Casa da Moeda. Os candidatos foram submetidos à fase objetiva com as seguintes disciplinas:

30 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos

Sobre os concursos federais

Mais uma vitória para os concurseiros que aguardam ansiosamente pelos concursos federais. Nesta sexta-feira, 16 de junho, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre os certames autorizados.

O anúncio se deu durante entrevista coletiva, na qual destacou o quantitativo de oportunidades e ministérios. Ao todo, foram autorizadas, 4.436 vagas divididas em 20 órgãos.

Lista

Os órgãos que foram contemplados até o momento são:

MAPA: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

INMET: 800 vagas para Analista e Tecnologista;

INCRA: 742 vagas para Analista e Engenheiro;

MEC: 220 vagas para Técnico;

INEP: 50 vagas para Pesquisador;

CAPES: 50 vagas para Analista;

FNDE: 100 vagas para Especialista;

ICMBio: 160 vagas para Técnico e Analista (provimento opcional);

MRE: 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

INPI: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

INMETRO: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

DNIT: 100 vagas para Analista;

ANM: 24 vagas para Especialista;

MME: 30 vagas para Administrador;

Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos): 300 vagas para Analista;

AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;

CNPQ: 50 vagas para Analista;

CENSIPAM: 50 vagas para Analista;

MS: 200 vagas para Tecnologista;

FIOCRUZ: 300 vagas para Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista.

E os demais concursos federais?

Durante diálogo, a ministra foi interrogada sobre os demais editais, por exemplo, o concurso IBGE. Sobre o assunto, foi informado que o órgão está no radar e na lista para ser autorizado: “No caso do IBGE, está no nosso radar, sim. No caso, está no pacote do Ministério do Planejamento, que ainda não saiu”.

Sobre a Receita Federal, tudo indica que o edital vá sair em 2024, já que o certame ainda está vigente. Diante disso, são aguardadas novas contratações.