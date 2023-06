Quanto Benzema ganhará no Al Ittihad da Arábia Saudita?

Karim Benzema terá um novo clube a partir de 30 de junho. O francês finalmente aceitou uma oferta astronômica do clube da Arábia Saudita Al Ittihadtornando-o o jogador mais bem pago do planeta, atrás apenas Cristiano Ronaldo.

Dito isto, tudo depende do que acontecer com o futuro da Lionel Messiporque se o argentino acabasse por aceitar a proposta saudita de 400 milhões de euros, ultrapassaria tanto o francês como o português.

Al-Ittihad Club apresenta sua nova contratação, Karim BenzemaLAPRESSE

Na terça-feira, Al Ittihad fez a chegada de Karim Benzema oficial em suas redes sociais com um vídeo de seu último gol com a camisa branca, que foi de pênalti contra o Athletic Club.

No domingo, Benzema acabou dizendo ‘sim’ a um acordo que o manterá sob contrato até 2025, com opção de ficar até 2026.

Ele receberá 100 milhões de euros por temporada, mais um bônus de 20 milhões de euros para trabalhar como embaixador da Copa do Mundo de 2030, que a Arábia Saudita se candidata a sediar.

Assim, o valor total que o ex-jogador do Real Madrid vai ganhar não será inferior a 220 milhões de euros, podendo chegar aos 320 milhões de euros.

Lembrando que em Real Madrid ele ganhou 28 milhões brutos por temporada, a diferença é bastante substancial. A isto devemos também acrescentar o fato de que na Arábia Saudita não há imposto de renda, então ele terá vantagens fiscais muito importantes.

Ou seja, se considerarmos que o que recebeu em Madrid em valores líquidos ronda os 14 milhões de euros, Karim Benzema receberá 86 milhões de euros líquidos a mais por temporada, sem contar o bônus de 20 milhões.

Este é mais um sinal de que a Arábia Saudita aposta forte no aumento da relevância do campeonato árabe, e nada melhor do que reunir na mesma competição jogadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Lionel Messi.

Factos interessantes sobre a nova equipa de Benzema Al Ittihad

O francês vai se encontrar com um time que acaba de vencer o Campeonato Árabe, superando Al-Nassr e Al-Hilal, de Cristiano Ronaldo, que havia acabado de jogar contra Real Madrid e Benzema na final do Mundial de Clubes há seis meses.

Esta equipe baseada em Jeddah tem alguns rostos familiares e fatos intrigantes a serem levados em consideração. A seleção saudita é treinada por Nuno Espirito Santoo ex-treinador do Valência.

O nativo de Santo Tomé mudou-se para o futebol árabe depois de sua aventura na Premier League com Tottenham Hotspur e Wolverhampton chegou a um fim prematuro.

Eles também possuem em suas fileiras o artilheiro da liga, Abderrazak Hamdallahque marcou 21 gols e participou do histórico quarto lugar do Marrocos na Copa do Mundo do Catar.

Al IttihadOs jogos em casa são disputados em um estádio que o atacante francês já conhece, o King Abdullah Sports City, onde Real Madrid conquistou a primeira Supercopa da Espanha disputada em solo árabe em 2020.

O clube possui um total de 35 títulos: nove Ligas, nove Copas do Rei, oito Copas do Príncipe, três Copas da Federação, uma Supercopa, cinco Campeonatos da AFC, uma Copa das Taças, uma Liga dos Campeões Árabes e uma Copa do Golfo.