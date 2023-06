No ano de 2013, duas especialistas em estética e a atriz Giovanna Antonelli formaram uma empresa que se tornaria a marca GIOlaser. Daí em diante, foram inauguradas 176 unidades da rede brasileira de depilação, espalhando a mensagem de que cuidar da aparência e da saúde não é preciso gastar muito. Por isso que hoje, indicaremos quanto custa investir na marca GIOlaser.

No que diz respeito à tecnologia de depilação, a Giolaser disponibiliza as melhores e mais modernas opções a um valor indiscutivelmente acessível. Segundo a Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a GIOlaser é uma rede especializada em estética, é um modelo de negócio de grande sucesso.

Além disso, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) já concedeu quatro vezes à empresa o Selo de Excelência, demonstrando a força da rede. A Salus Participações, agora controla a rede.

A missão da rede é “crescer a um ritmo constante, mantendo-se fiel aos seus valores fundamentais de valorizar as pessoas por quem elas são e respeitar seu senso de beleza e valor próprio”.

Quais as vantagens que a rede GIOlaser disponibiliza aos franqueados?

O extenso suporte ao franqueado da GIOlaser se separa entre outras marcas. Os novos franqueados participam em um treinamento inicial com todas as equipes das unidades via internet.

Além disso, há formação contínua que mantém o franqueado sempre atualizado. São mais de duzentos funcionários na empresa que estão sempre disponíveis para auxiliar os franqueados em qualquer dúvida que eles possam encontrar.

Os franqueados serão ser treinados para utilizar o robusto sistema de gestão da empresa, que inclui aplicativos como DocBiz, NPS e Business Intelligence. Além disso, uma equipe de assessoria e de consultores de marketing está capacitada para orientar todas as decisões de divulgação da rede, inclusive envolvendo novos franqueados, cuidando de todos os aspectos da comunicação.

Os franqueados se beneficiam da riqueza de conhecimento sendo poupados das tentativas de começar um negócio do zero. Além disso, você pode tirar dúvidas e obter ajuda sempre que precisar.

Ademais, o negócio conta com todo o respaldo tecnológico, incluindo uma central de atendimento voltada para o franqueado, que auxiliará no agendamento de consultas. São sistemas avançados para acompanhar a empresa, definir prioridades e acompanhar o trabalho contribuem para o sucesso da unidade franqueada.



Para completar, são disponibilizados serviços de geomarketing, para ajudar um franqueado a escolher um local adequado para iniciar um negócio próspero.

Quanto custa investir em uma unidade franqueada GIOlaser?

De acordo com informações da franqueadora, os custos para investir em uma unidade da GIOlaser, depende do formato de negócio que escolher.

Marca Lite

Específica para municípios com até 150 mil habitantes.

Custos iniciais: R$ 620 mil;

Previsão de ganhos mensais: R$ 100 mil;

Lucratividade: entre 25% e 30% sobre o faturamento;

Estimativa de Payback: em torno de 2 anos.

Marca Master

Específica para municípios com mais de 150 mil habitantes.

Custos iniciais: R$ 730 mil;

Previsão de ganhos mensais: R$ 100 mil;

Lucratividade: entre 25% e 30% sobre o faturamento;

Estimativa de Payback: em torno de 2 anos.

Marca de Shopping

Pode ser estabelecida em qualquer cidade, num shopping.

Custos iniciais: R$ 630 mil;

Previsão de ganhos mensais: R$ 100 mil;

Lucratividade: entre 25% e 30% sobre o faturamento;

Estimativa de Payback: em torno de 2 anos.

Por que investir em uma marca do ramo de beleza e estética?

Em 2021, o ramo faturou R$ 47 bilhões, com uma alta de 21,5% em relação ao ano anterior, quando já havia faturado mais do que qualquer ramo. Essa tendência continuou em 2022, e o ramo de saúde, beleza e estética, mais uma vez provando ser mais frutífero.

Em seu relatório mais recente no ramo de marcas, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) destaca três fatores:

uma mudança no comportamento do consumidor nos vários subsegmentos do ramo;

aumento da especialização no campo, auxiliado em parte pela ascensão do comércio eletrônico;

um aumento pós-pandêmico.

A Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) descobriu que os cuidados com a pele no Brasil dispararam após a pandemia, com as vendas de máscaras faciais, cosméticos antienvelhecimento e hidratantes faciais aumentando em porcentagens de dois dígitos.

Esses números demonstram como a popularidade das marcas estéticas como a GIOlaser está aumentando e espera-se que continue assim. Por fim, o Brasil responde por quase metade de toda a receita gerada pelos ramos de saúde, beleza e bem-estar em toda a América Latina, ou seja, uma grande potência.

Por fim, este mercado está em alta e você pode aproveitar a onda de previsões otimistas para o sucesso. Portanto, Se a sua busca é neste ramo de marcas, considere a GIOlaser como opção de investimento.