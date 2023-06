Quanto dinheiro Ja Morant perderá devido à sua suspensão de 25 jogos?

Eu moro só não aprende… Depois seu segundo vídeo ao vivo no Instagram em mais de dois meses brandindo uma arma, estrela do Memphis Grizzlies recebeu uma suspensão de 25 jogos e continuará observando suas contas bancárias permanecerem congeladas.

Foi em março que a indisciplina e maus exemplos de Ja Morant começaram. Após o primeiro vídeo do Instagram Live com uma arma e a respectiva investigação, MO armador do Emphis Grizzlies foi punido com oito jogos de suspensãon sem remuneração. E claro, pela segunda vez, a punição é muito mais severa.

Ano passado, Morant assinou uma extensão máxima de cinco anos para novatos que aumentam sua renda para US$ 33,5 milhões para a temporada 2023-24. Mas agora, como consequência de cometer o mesmo erro duas vezes, seu salário será de cerca de US $ 25,9 milhões.

Por sua suspensão de 25 jogos sem pagamento, Eu moro vai perder mais de 7 milhões de dólares… US$ 7,6 milhões, para ser preciso… Na primeira vez em que mostrou a arma no vídeo do Instagram, a sanção econômica não foi tão severa, com Guarda de Memphis perdendo $ 668.659, de acordo com Bobby Marks da ESPN.

Através de uma declaração, Ja Morant ofereceu suas desculpas. “Tive tempo para refletir e percebo quanta dor causei”, expressou. “Quero me desculpar com a NBA, os Grizzlies, meus companheiros de equipe e a cidade de Memphis. A Adam Silver, Zach Kleiman e Robert Pera – que me deram a oportunidade de ser um atleta profissional e me apoiaram – Me desculpe pelo mal que eu fiz”, A estrela do Memphis Grizzlies escreveu.

A NBA expressou sua preocupação e desapontamento com a ação de Ja Morant. Mas esperançosamente, após a sanção severa, não haverá uma terceira vez “Instagram-gun”.