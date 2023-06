Todo empreendimento necessita de apoio financeiro, que pode vir por meio de reservas, empréstimos e financiamentos bancários e de outras instituições financeiras. Assim, todo o proprietário de empresa deseja saber quando pode esperar um retorno do investimento. Por isso que hoje, indicaremos quanto lucra uma franquia Domino’s.

Sabemos que as entradas de dinheiro de uma unidade franqueada, precisa ser segmentada, para usos tão variados quanto pagar contas e salários, sacar fundos para fluxo de caixa, além de outros gastos. Assim, o retorno do investimento, por outro lado, leva tempo para se materializar.

Nos negócios por meio de uma franquia, no entanto, o franqueador, normalmente, tem uma ideia melhor de que tipo de retorno esperar, devido a fatores como pesquisa de mercado e o período em que o negócio está em operação.

Saiba mais sobre o significado e aplicação do retorno da franquia Domino’s retorno sobre investimento. Dessa forma, vai saber se vale ou não apena para você investir em uma franquia.

Estimativa do Retorno do Investimento

A estimativa de retorno, ou payback como às vezes são chamados, são estimativas de quanto tempo levará para um investimento gerar lucro. Conhecer este payback serve para o empresário saber que não receberá aquela quantia em dinheiro por um determinado período para poder fazer outros arranjos financeiros.

Saber o período de retorno do investimento é muito crucial para decidir se deve ou não abrir um negócio.

O benefício de investir em franquias é que o retorno esperado já foi calculado, de modo que os empresários podem colocar seu dinheiro para trabalhar sabendo quanto tempo normalmente levará para que seus investimentos retornem aos níveis iniciais. Mas é preciso saber que os números serão baseados em suposições e esperanças em um projeto autônomo.

Taxa esperada de retorno sobre o investimento



Você também pode gostar:

As previsões de retornos são um importante fator orientador ao decidir se deve ou não colocar dinheiro em um negócio (ou mesmo em um aplicativo), seu cálculo nem sempre é infalível devido a fatores externos como inflação e taxas de juros.

Assim, existem inúmeros cenários diferentes para chegar a um tempo médio. Mesmo que não for uma contagem exata, saber quanto dinheiro você tem em mãos é essencial para a tomada de decisões.

A maneira de estimar o retorno do investimento é mediante uma fórmula direta:

Retorno do Investimento= Investimento/(Fluxo de caixa mensal médio)

No caso da franquia Domino’s, a previsão de média mensal de vendas é de R$ 5 mil, e seu investimento inicial foi de R$ 200 mil. Assim:

Retorno do Investimento= 200.000/5

Ou seja: a previsão para retorno do investimento neste caso é de 40 meses.

No caso das empresas, este é um cálculo direto baseado em suposições. Já nas franquias, esse cálculo é baseado na realidade de várias unidades.

Sobre a franquia Domino’s

Esta franquia é a maior rede de pizzarias do mundo. Surgiu nos Estados Unidos em 1960, e apesar de ser uma rede, mantém tipicamente a postura de uma pizzaria de bairro, focando em ações locais estratégicas e atendendo a clientes que também são vizinhos.

Em 1993, a franquia chegou no Brasil, iniciando as operações no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a marca investiu dinheiro em tecnologia e entrega em um esforço para oferecer aos amantes da pizza uma melhor experiência geral.

A rede possui o maior número de lojas do setor (300 em 2020) e está investindo R$ 250 milhões para chegar a 650 até 2023.

A Vinci Partners é responsável pelas operações no Brasil, desde o ano de 2018, e o plano de expansão da empresa até 2025 prevê investimentos da ordem de R$ 250 milhões.

Pretende, dobrar a contagem de unidades atual. Isso significa mais empregos em todo o país e a introdução de novos empreendedores. Pode ser que essa onda de crescimento da empresa te impulsione a entrar no ramo e fazer parte do lucro.

A rede já existe há algum tempo e está presente em vários mercados diferentes em todo o mundo, para poder oferecer uma sólida rede de segurança para seus franqueados e potenciais franqueados.

Existem dois tipos de franchising:

Loja Brotinho, com investimento de R$ 699 mil, com margem de lucro entre 10% e 13%;

Loja Média, com investimento de R$ 743 mil, com margem e lucro de 15%.

Em qualquer um dos modelos:

a taxa de franquia é de R$ 80 mil;

taxa de royalties: 6% sobre o faturamento;

O faturamento é de R$ 2 milhões por ano;

A previsão de retorno do investimento é entre 29 e 36 meses.

Considerando o valor do investimento inicial, o prazo de retorno é extraordinário, principalmente considerando que o assunto é a maior franquia de pizzas do mundo.