Quão ‘all-in’ estão os Suns? Eles não possuem uma escolha de draft até… 2031!

AEm esportes profissionais, você encontrará times que colocaram suas fichas no centro da mesa em busca de um campeonato. Algumas equipes trocam jovens jogadores promissores por ajuda imediata; outros trocam draft picks anos no futuro, pensando que não importarão no curto prazo.

Então, há o que o Phoenix Suns estão fazendo.

O Bradley Beal o comércio ainda não está finalizado, mas assim que estiver, Fénix não controlará mais nenhuma escolha de draft até o draft de 2031. O sóisuma vez perenemente no NBA cave, são agora um dos Associaçãoos melhores times da NBA – mas sem um campeonato para mostrar ainda, e nenhuma maneira de aumentar a profundidade ou desenvolver jogadores por meio do draft anual.

Front office do Suns tentando vencer agora

Fénix perdeu os playoffs todos os anos entre 2011 e 2020, um dos NBAdas secas mais longas. Mas desde uma surpresa Finais aparição em 2021, o sóis abriram uma janela de título para si mesmos – graças à presença de artilheiros de elite Devin Booker e Kevin Durant.

O Suns rasgou sua escalação para pousar Durant em fevereiro, trocando três jogadores e quatro escolhas de primeira rodada desprotegidas – bem como uma troca de escolha em 2028 – para brooklyn em troca do ex-MVP.

O beal o comércio custou aos Suns ainda mais capital de giro. O feiticeiros renderá mais quatro trocas de escolha de primeira rodada de Phoenix, bem como seis escolhas de segunda rodadadestacando o proprietário Mat Ishbiada agressividade em trazer um campeonato para o Vale do Sol.

A história do draft de Phoenix não é a mais forte

Está na moda para reconstruir NBA equipes para construir uma seleção de draft que pode ser usada em jogadores jovens com alto potencial ou como isca em negociações futuras. Mas o estrelado sóis foram na direção oposta – com seleções anteriores talvez mostrando o porquê.

Nenhum Dragan Bender nem Josh Jackson jogou mais de três anos em Fénix apesar de ser as cinco primeiras escolhas, enquanto Jalen Smith foi negociado após um ano e meio e Jarret Culver foi rapidamente redirecionado em uma negociação. Erros de alto perfil como esses certamente podem ajudar muito a convencer um front office de que uma abordagem diferente é necessária.