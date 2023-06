Quarta-feira: Jenna Ortega revela novas teorias para segunda temporada da série da Netflix; haverá novos personagens e muito mais

Jenna Ortega e outras estrelas da série Netflix, Quarta-feiradeu uma prévia do que a segunda temporada poderia estrear no início de 2024.

Ortega, Emma Myers, domingo da alegria e Caçador Doohan gravaram um vídeo para o evento TUDUM no Brasil, onde falaram sobre algumas teorias do que pode acontecer no próximo capítulo da série.

Quais foram as teorias de Wednesday2?

No final da primeira temporada vemos a imagem de Tyler algemado e levado pela polícia, mas quando ele passa pelo carro onde quarta-feira estava dirigindo, ele começa a se transformar em monstro de Hydeentão acredita-se que o protagonista desenvolveu algum poder sobre ele.

anel de Joseph Crackstone

O anel de Crackstone cai de sua mão, não se vê se alguém o pega, mas nas teorias dos fãs acredita-se que ele tem grande poder e alguém poderia usá-lo para ferir quarta-feira.

A morte de Larissa Weems

O diretor da escola Larissa Weems morreu, mas há uma teoria de que não. No início da série, guinada podem ser vistos com uma cor de olho, mas no final da temporada eles mudam. A hipótese é que Weems realmente se tornou Lurch para ficar mais próximo da Família Adams.

Um novo membro na série

Jenna Ortega confirmou que um membro da Família Adams entrará de vez na série, mas não disse quem, há rumores de que pode ser a avó ou Primo Itt.