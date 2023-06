Quatro crianças são encontradas vivas em selva colombiana 40 dias após queda de avião

A extensa missão de busca e resgate, conduzida pelas autoridades colombianas por mais de um mês, chegou a uma feliz conclusão quando os soldados encontraram as crianças – com idades de 13, 9, 4 e 11 meses – vivas, mas em condições “fracas”. Os médicos de combate estão tratando-os, e espera-se que todos se recuperem.

Imagens dramáticas do resgate mostram os soldados posando para fotos com as crianças, que estavam enroladas em mantas térmicas. Os socorristas usaram um cabo de guincho para colocar os jovens em um helicóptero, que os levou para um local seguro.

Essa saga começou na madrugada de 1º de maio, quando um pequeno avião com seis passageiros e um piloto caiu após uma falha no motor. Duas semanas depois, uma equipe de busca descobriu os destroços do avião e os corpos dos 3 adultos que estavam a bordo, mas as crianças estavam desaparecidas.