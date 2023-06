Quatro vezes campeão do Super Bowl, Bill Romanowski está com problemas devido a 15 milhões de dólares em supostos impostos atrasados

Fvermes estrela da NFL Bill Romanowski está em água quente com o IRS como resultado de 15,3 milhões de dólares em impostos atrasados.

O homem de 57 anos e sua esposa, Julieambos foram citados em documentos apresentados pelo governo federal em um tribunal da Califórnia.

Esses documentos foram obtidos pelo The Daily Mail, que informou que eles ultrapassam pouco mais de 15 milhões de dólares devido a impostos, multas e juros não pagos, como resultado de infrações supostamente cometidas entre 1998 e 2007.

O ex-linebacker é até acusado de usar dinheiro da N53, uma empresa de nutrição, para pagar despesas pessoais como aluguel, mantimentos, dias de spa e contas médicas, incluindo cirurgia plástica.

Por esta razão, N53 também é citado como réu na ação que foi movida.

Quem é Bill Romanowski?

Bill Romanowskique também foi nomeado Romão ou RomoCopjogou como linebacker por 16 temporadas depois de se formar na Faculdade de Boston.

Ele jogou pelo São Francisco 49ers de 1988 a 1993, o Philadelphia Eagles de 1994 a 1995, o Denver Broncos de 1996 a 2001 e o Oakland Raiders de 2002 a 2003.

Durante sua carreira na NFL, Romanowski ganhou quatro anéis do Super Bowl, dois com o 49ers e dois com o Broncos.