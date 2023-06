Quavo e Offset fecham acordo, mas sem planos para novas músicas do Migos

quavo dar Desvio roubou a cena no The BET Awards para homenagear Decolar e embora o momento tenha significado muito para o hip-hop, isso não significa que os fãs devam esperar novas músicas do Migos tão cedo.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que os ex-inimigos foram realmente cordiais nos bastidores por meses. Claro, apresentação de domingo à noite foi a primeira demonstração pública de que resolveram as coisas… mas nossas fontes dizem que a reconciliação aconteceu há algum tempo.

TMZ contou a história, as coisas ainda estavam ruins entre Quavo e Offset durante o Grammy em fevereiro, quando eles entraram nos bastidores… mas, felizmente, isso agora é coisa do passado.

Como relatamos, a multidão do BET explodiu quando o verso de Takeoff de “Hotel Lobby” bombou pelos alto-falantes dentro do DTLA’s Microsoft Theater antes de Quavo e Offset assumirem o comando para apresentar o single de abertura do trio, “Bad and Boujee”.