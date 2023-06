Que horas é o jogo? Canal de TV, onde assistir online, Programação do evento de golfe de hoje

A Partida 2023 está apenas algumas horas à frente e está pronto para entregar outro confronto emocionante. Este evento anual tornou-se obrigatório para os entusiastas do golfe, oferecendo uma experiência única que aproxima os fãs da ação.

Uma das coisas que tornam The Match tão agradável é a atmosfera animada que ele cria. Os jogadores de golfe estão com microfone, permitindo que os espectadores ouçam suas conversas e brincadeiras no campo. Sem mencionar os comentários fantásticos, incluindo as trocas hilárias com Charles Barkley, que nunca deixa de adicionar um elemento divertido ao evento. E não vamos esquecer, os verdadeiros vencedores do The Match são as instituições de caridade que ele apóia.

O Match 2023 contará com duas equipes, cada uma composta por dois membros dos atuais campeões do Super Bowl e da NBA. Representando o Kansas City Chiefs são Travis Kelce e Patrick Mahomesenquanto Stephen Curry e Klay Thompson vai te preparar para o Golden State Warriors.

Se você está curioso sobre seus handicaps de golfe, aqui está o furo: Steph Curry tem um handicap de 0,1, Patrick Mahomes está em 7,7, Travis Kelce está em 11 e Klay Thompson está em 12. Esses números nos dão um vislumbre de seu golfe habilidades e preparar o palco para uma competição emocionante.

Que horas é o jogo?

A partida, em sua edição de 2023, começará às 19h ET na quinta-feira, 29 de junho.

Onde assistir The Match 2023?

Cobertura a partir das 18h30 ET/15h30 PT. O horário exato do tee-off para os participantes ainda não foi especificado. Nos EUA, você pode sintonizar a TNT para assistir ao The Match, com transmissões simultâneas na truTV e HLN.

Para fãs do Reino Unido e da Europa, o Discovery Plus será a plataforma para assistir ao The Match 2023.

Para assistir ao The Match 2023, você pode sintonizar a TNT por meio de serviços tradicionais de TV paga ou plataformas de streaming de TV ao vivo, como Hulu com TV ao vivo, Sling TV e YouTube TV.

A programação do Match 2023

O Match 2023 acontecerá no Wynn Golf Club no resort Wynn Las Vegas, um local familiar para os entusiastas do golfe. O evento terá o formato match play, com 12 buracos a serem disputados. Cada buraco seguirá um formato scramble, com as equipes escolhendo sua melhor bola para cada tacada. A pontuação mais baixa em um buraco vence e, em caso de empate, o buraco é reduzido pela metade.

haverá lacunas de desafio específicas que gerarão doações de caridade adicionais. Aqui estão os detalhes para cada buraco de desafio:

Buraco 4: Draftkings Sportsbook Closet to the Hole Challenge

* Se um hole-in-one for feito, $ 2 milhões serão doados em nome dessa equipe

* Se um tiro for acertado a menos de um metro e meio do buraco, $ 250.000 serão doados em nome dessa equipe

* Se nenhum desafio for atingido, $ 100.000 serão doados em nome da equipe cuja tacada no green foi mais próxima do buraco do tee

Buraco 6: Wagoneer de jipe ​​mais próximo do desafio do buraco

* Se um hole-in-one for feito, $ 2 milhões serão doados em nome dessa equipe

* Se um tiro for acertado a menos de um metro e meio do buraco, $ 250.000 serão doados em nome dessa equipe

* Se nenhum desafio for atingido, $ 100.000 serão doados em nome da equipe cuja tacada no green foi mais próxima do buraco do tee

Buraco 8: Desafio Máximo Hole-in-One

* Se um hole-in-one for feito, $ 2 milhões serão doados em nome dessa equipe

Buraco 12: Microsoft Bing mais próximo do desafio do buraco

* Se um hole-in-one for feito, $ 5 milhões serão doados em nome dessa equipe

* Se um tiro for acertado a menos de um metro e meio do buraco, $ 250.000 serão doados em nome dessa equipe

* Se nenhum desafio for atingido, $ 100.000 serão doados em nome da equipe cuja tacada no green foi mais próxima do buraco do tee