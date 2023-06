‘Que luta selvagem’: Pros reagem à briga insana de Chepe Mariscal com Trevor Peek no UFC Jacksonville

Chepe Mariscal e Trevor Peek iluminaram as preliminares do UFC Jacksonville.

Os pesos leves definiram um padrão alto para a Luta da Noite no início do evento do UFC no sábado na VyStar Veterans Memorial Arena em Jacksonville, Flórida, indo de igual para igual por três rodadas extremamente divertidas. No final, Mariscal (14-6, 1 NC) venceu na decisão unânime para levantar a mão em sua estreia no UFC.

Esta foi a primeira derrota de Peek (8-1), que entrou no fim de semana com todas as oito vitórias profissionais por nocaute. Mas, independentemente do resultado, é improvável que suas ações tenham sofrido um impacto significativo, dado o valor de entretenimento que ele e Mariscal trouxeram para o octógono.

A luta de Mariscal e a trocação mais precisa o colocaram confortavelmente à frente nas cartas, mas o contundente e imprevisível Peek estava jogando feno do começo ao fim.

As estrelas do UFC ficaram impressionadas com a briga, incluindo Billy Quarantillo, que chamou de “uma luta selvagem” e Renato Moicano, que escreveu: “Dê um bônus a esses mofos”.

Veja mais reações da comunidade do MMA abaixo.

Isso é uma luta do caralho — CHTOVERA (@chitoveraUFC) 24 de junho de 2023

Eu nunca vou perder uma luta de Trevor Peek novamente — Sadiq Yusuf (@Super_Sadiq) 24 de junho de 2023

Peek tem aquele queixo vettori nele — Terrance McKinney (@twrecks155) 24 de junho de 2023