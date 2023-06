‘Que porra é essa, cara?’: Claressa Shields, lutadores reagem a Floyd Mayweather vs. John Gotti III corpo a corpo

Um dos eventos esportivos de combate mais bizarros da memória recente parecia que terminaria com um gemido. Mas, em vez disso, o inferno começou no meio da sexta rodada da luta de exibição do evento principal Floyd Mayweather x John Gotti III.

O card do boxe aconteceu na noite de domingo na FLA Arena em Sunrise, Flórida, casa do time Florida Panthers da NHL. Depois de cinco rodadas de exibicionismo e provocação de Mayweather em uma performance unilateral, Gotti III ficou frustrado e começou a falar mal do ex-campeão de boxe. Isso levou o árbitro Kenny Bayless a emitir um aviso sobre a linguagem usada – e uma ameaça de que interromperia a luta se as coisas continuassem.

Eles fizeram, Bayless fez o que prometeu, e então uma briga total entre os dois lutadores e suas equipes aconteceu.

Após o final caótico de um evento estranho, Claressa Shields – que estava na arena quando aconteceu – Michael Chiesa e mais reagiram à loucura.

Nunca vi nenhuma merda como eu vi esta noite! @FloydMayweather burro Gotti escolarizado! E seu povo não aguentou! — Claressa Gwoat Shields (@Claressashields) 12 de junho de 2023

Pandemônio absoluto no ringue na exposição Mayweather vs Gotti III. Isso pode ficar muito feio, especialmente depois do evento…. —Michael Chiesa (@MikeMav22) 12 de junho de 2023