Quem é a namorada de Jude Bellingham, Asantewa Chitty, e o que ela faz?

Tele chegada de Jude Bellingham, Real MadridA nova contratação para a próxima temporada, colocou os holofotes em sua parceira, modelo de 22 anos Asantewa Chitty.

A influenciadora tem muitos seguidores nas redes sociais, onde tem cerca de 100.000 seguidores no Instagram e TikTok e 2,3 milhões de curtidas em suas postagens no TikTok.

A relação dos dois começou em 2022 e, de fato, a modelo viajou até a Copa do Mundo no Catar para ver o novo jogador branco jogar pessoalmente. Enquanto isso, relatos da mídia britânica afirmam que a relação entre Chitty e o futebolista está numa fase inicial, embora tudo pareça estar no bom caminho. Ambos estão empolgados e empolgados e não há relatos de que estejam passando por momentos difíceis.

A modelo estudou na UK State University e, segundo seu perfil nas redes sociais, se interessa por arte. Além disso, a influenciadora dá dicas de estilo e maquiagem para suas seguidoras. No entanto, uma rápida olhada em suas contas do Instagram mostra que ela não faz propaganda de sua vida privada.

Portanto, não há fotos com Real Madrido novo jogador de futebol, Bellingham. O jogador também não inclui nenhuma imagem com seu parceiro em suas redes sociais. Isso sugere que, pelo menos por enquanto, nenhum dos dois quer acelerar o relacionamento ou, pelo menos, ambos estão mantendo um perfil discreto nesses assuntos.

Por outro lado, Chitty define-se como uma pessoa com valores católicos. Não se sabe se a jovem modelo irá acompanhar Bellingham nesta nova etapa na capital espanhola ou se, pelo contrário, a relação continuar à distância. Em suas redes sociais, nem o influenciador nem o jogador de futebol deram pistas sobre o assunto.