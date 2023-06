Quem é a princesa Vitória de Sabóia? Modelo adolescente pronta para assumir o trono italiano

Tele Casa de Sabóia na Itália está prestes a ter um novo rosto como seu líder. Príncipe Emanuele Filiberto de Sabóia (Príncipe de Veneza) anunciou recentemente que entregará o reinado à filha Princesa Vitória de Sabóia assim que ela estiver pronta.

Vittoria, 19, é uma modelo de moda que atualmente estuda história da arte e ciência política no Reino Unido. Seu pai elogiou Notícias da raposa tudo sobre o bem que ela faz atualmente pelo mundo e continuará fazendo como Rainha.

“Estamos em um mundo onde há muitas mudanças, muitas mudanças rápidas, e gosto muito da abordagem que hoje a geração mais jovem pode [take on] assuntos incertos”, disse o Príncipe de Veneza. “Não quero, digamos, bloquear minha filha até que eu fique muito velha e talvez leve algumas coisas maravilhosas [away from her] que ela poderia fazer.

“No momento, ela está estudando. Ela também precisa fazer sua vida e sua carreira porque não somos uma monarquia reinante. Ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Ela adora história da arte, quer abrir uma galeria, quer trabalhar com jovens artistas… Quando sinto que ela está pronta, [I would be] muito satisfeito por dar um passo atrás e deixá-la assumir o papel de chefe da família real na Itália.”

Ele passou a afirmar que a princesa trabalha com ele em funções públicas para a ordem dinástica, que inclui muitos trabalhos de caridade em Nova York e Los Angeles.

Quando a princesa Vitória de Saboia assumirá?

Vittoria também trabalhou com o Cruz Vermelha para ajudar os ucranianos a cruzar a fronteira com a Polônia quando a Rússia atacou o país pela primeira vez.

Ela também encontrou uma escola de música completamente destruída por enchentes na Itália e garantiu que fosse reconstruída.

Seu pai diz que ela é melhor do que ele em ajudar e vai melhorar o país quando ela assumir.

Ela cresceu como uma pessoa “normal” porque ele não a superprotege, em vez disso, pressiona Vittoria a valorizar o trabalho e visitar outras culturas.

Princesa Vittoria de Savoy é apenas uma garota normal

Ele até afirmou que ela pega o metrô em Londres para provar que sua filha é apenas uma jovem normal.

Ele não quer que ela seja criada como uma princesa. ela precisa saber o valor do dinheiro e do trabalho e ver outras realidades.

Não está claro quando exatamente Vittoria assumirá o reinado italiano, mas o príncipe não quer que ela envelheça antes de se tornar rainha.

O futuro reinado de Vittoria foi possível quando seu pai removeu o lei sálica – o que significava que a linha Savoy só poderia ser dada a herdeiros do sexo masculino – em 2020.