Taqui tem havido alegações de que Benjamin Millepiedmarido de Natalie Portmanenvolvido em um caso com uma mulher significativamente mais jovem.

A mulher em questão chama-se Camille Etienne e é relatado como sendo duas décadas mais jovem que Millepied.

Apesar dos rumores, fontes próximas portman e milípede afirmaram que o casal não se separou e que milípede está fazendo esforços para buscar o perdão de portman. É enfatizado que ele ainda a ama e sua família.

millepied e portman se conheceram em 2009 enquanto trabalhavam no filme “Cisne Negro”, para o qual ele forneceu a coreografia. Eles ficaram noivos em dezembro de 2010 e se casaram em agosto de 2012. Eles têm dois filhos juntos, um filho chamado Alephnascida em junho de 2011, e uma filha chamada amálianascido em fevereiro de 2017.

Embora o casal tenha se separado em 2022, eles pareciam se reconciliar em seu aniversário de 10 anos em agosto. No entanto, a revista francesa Voici afirmou que portman descobriu ou redescobriu o suposto caso de seu marido no início de março de 2023.

A revista publicou fotos de milípede e Estevão entrando separadamente em seu escritório em Paris e saindo duas horas depois, com apenas 10 minutos de intervalo.

Quem é Camille Etienne?

Estevão é um defensor das mudanças climáticas e da justiça social. Ela apareceu em vários programas de TV para promover suas crenças.

Ela também é autora, tendo escrito um livro intitulado “For an Ecological Uprising: Overcoming Our Collective Powerlessness”.

Estevão fez curtas-metragens com foco no meio ambiente e foi reconhecida por suas realizações na defesa do meio ambiente. A French Vanity Fair a nomeou uma das “50 mulheres francesas que fizeram 2020”. Ela reside na região de Savoy, na França.