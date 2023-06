Quem é Harper Hempel, a controversa namorada de Jamal Murray?

Jamal Murray, o talentoso jogador da NBA, fez seu nome na liga. Depois de uma temporada com o Kentucky Wildcats, ele foi convocado pelo Denver Nuggets. Aos 26 anos, Murray mostrou um tremendo crescimento com o Nuggets desde que foi a sétima escolha geral no 2016 draft da NBA.

No entanto, foi em março de 2020 que Murray ganhou atenção indesejada por um incidente viral: um vídeo sexualmente explícito com a namorada de Murray, Harper Hempelfoi compartilhado por engano em sua conta do Instagram.

Nascido em 31 de agosto de 1997, Hempel é um graduado de 25 anos da Universidade de Kentucky. É provável que ela tenha conhecido Murray durante seu tempo na universidade. Ela vem de uma família ligada ao basquete, já que seu pai, Richard Hempel, é cofundador e CEO da eCoachSports, uma plataforma que oferece dicas de treinamento online e aulas de treinadores proeminentes da NBA.

Embora Hempel tenha trabalhado como gerente de mídia social para várias marcas nos Estados Unidos, sua paixão está na fotografia. Sua conta no Instagram possui um número impressionante de seguidores de mais de 64 mil pessoas.

Em relação ao relacionamento dela com Murray, acredita-se que eles estejam namorando desde o tempo que passaram juntos na Universidade de Kentucky em 2015. No entanto, após o lançamento do vídeo explícito, permanece incerto se eles ainda estão juntos.

Hempel manteve a maioria dos aspectos de sua vida pessoal privados, como fica evidente em suas postagens mínimas relacionadas a Murray nas redes sociais. Após o incidente, ela desativou suas contas no Twitter e Instagram, mas desde então reativou seu Instagram.

Murray afirmou que sua conta do IG foi hackeada

O incidente do vídeo viral em março de 2020 foi um choque indesejado para Hempel e Murray. Enquanto Murray afirmou que sua conta foi hackeada, Hempel encorajou as pessoas a deletar o vídeo se o encontrassem.

Como acontece com qualquer incidente controverso envolvendo celebridades, serve como um lembrete para que os indivíduos tenham cautela com dispositivos pessoais e estejam atentos às possíveis consequências do compartilhamento de conteúdo explícito online. Apesar das circunstâncias infelizes, Harper Hempel continua sendo uma pessoa privada cujo foco vai além do incidente que a trouxe aos olhos do público.