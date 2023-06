Quem é Jordan Ozuna, namorada desconhecida de Benzema, e o que ela faz?

jogador do Real Madrid, Karim Benzemapode muito bem ser um dos jogadores mais famosos do mundo por seu sucesso com o uniforme branco e seu longo histórico de gols.

Como não poderia deixar de ser, os milhões de fãs que acompanham Karim também se interessam pela vida pessoal e amorosa do jogador, embora a companheira do francês não seja muito conhecida mundialmente.

Ela é Jordan Ozuna e ela é uma jovem francesa que começou a namorar o atacante do Real Madrid há alguns anos, mas ambos se esforçam para manter o relacionamento em sigilo.

A modelo vive há muito tempo entre Madrid e Nova Iorque, onde concentra a sua atividade profissional, e é tão discreta quanto Benzema ou ainda mais.

Eles raramente publicam fotos juntos nas redes sociais e tentam não deixar que nada de sua vida privada e familiar seja conhecido.

A relação de Benzema com Jordan Ozuna

“Não gosto de estar no centro das atenções, na TV, é estúpido para mim”, explicou o atual vencedor da Bola de Ouro.

“Eu tenho minha vida, com minha família e amigos, e é melhor e mais fácil para eles também.

“Imagine, você tem quatro anos e vive sua vida com a câmera atrás de você. Você pode perder a cabeça.”

Talvez tenha sido Jordan Ozuna que mudou a forma de ver a fama pelo Real Madrid ás.

Algo que é realmente um fato é que eles nunca publicam nada nas redes sociais que sugira que eles são um casal.