Laurana Strachannativa do sul da Flórida, impressionou a multidão com sua interpretação do hino nacional dos Estados Unidos em Jogo 4 do Finais da NBA de 2023 na sexta-feira, como Denver Nuggets e calor de Miami se enfrentaram no Kaseya Center em South Beach.

Strachan recebeu muitos elogios por seu desempenho no Estandarte estrelado, preparando o cenário para o jogo 4 das finais da NBA. Um fã apaixonado expressou sua admiração, dizendo: “Esta linda mulher negra PREGOU. O NA. Lady Laurana Strachan. E vamos torcer para que os Nuggys tenham se enfeitiçado esta noite batendo as mãos antes que o hino terminasse.”

Esta não foi a primeira vez que Strachan cantou o hino nacional em uma calor de Miami jogo. Ela também executou o Star-Spangled Banner antes do jogo 5 das finais da Conferência Leste de 2022 entre o Heat e o celtas de Boston. Os fãs também ficaram impressionados com sua performance no ano passado.

Em 2018, Strachan ganhou as manchetes quando revelou que não foi paga por uma apresentação em um evento de um comissário da cidade. Falando à WSVN Miami, ela compartilhou sua paixão por cantar: “Eu canto desde os 5 anos de idade, muito tempo. É algo que gosto de fazer. É a minha vida. É definitivamente quem eu sou.”

Por que o hino nacional é tocado antes das finais da NBA?

Kahara Hodges executa o hino nacional antes do jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste. Cantar o hino nacional é uma tradição de longa data antes dos eventos esportivos nos Estados Unidos, mas qual é o significado por trás disso?

De acordo com a NBC Miami, o Star-Spangled Banner serve como uma introdução ao evento que está prestes a acontecer. É uma forma de homenagear o país e as pessoas que moldaram os Estados Unidos.

A associação do hino com eventos esportivos começou em 1918 durante a World Series entre Boston Red Sox e Chicago Cubs. Desde então, tornou-se uma tradição acarinhada. Em 1931, os Estados Unidos declararam oficialmente o Star-Spangled Banner como seu hino nacional.

Enquanto outras canções como “America the Beautiful”, “Hail, Columbia” e “My Country, ‘Tis of Thee” são usadas para homenagear o país, o Star-Spangled Banner ocupa um lugar especial como o hino da nação.