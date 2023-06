Quem é Natalija Jokic, a deslumbrante esposa do astro do Denver Nuggets, Nikola?

Tele história do 2023 NBA temporada é sem dúvida Nikola Jokicque almeja a reverenciada dobradinha do prêmio de MVP da liga e de um campeonato da NBA, mas quem é a mulher por trás do pivô dominante?

Natália Jokic é Nikolanamorada do colegial e os dois se casaram mais tarde.

Ela é regular em Denver Nuggets luminárias ao lado da filha do casal.

Para demonstrar seu amor e carinho por sua família, jokic amarra sua aliança de casamento aos cadarços antes de cada partida da NBA e a mantém lá até o toque final.

Enquanto a NBA informou que o pivô tirou a ideia de um ex-companheiro de equipe na Sérvia, Jokic sente que é a maneira perfeita de manter sua família perto dele enquanto está na quadra.

Natalija Jokic é uma esposa solidária

Além de estar presente nos jogos da NBA, Natália frequentemente publica imagens dela e do marido em passeios familiares regulares, como passeios a cavalo ou uma viagem a um zoológico com a filha.

A dupla é conhecida por passar a entressafra da NBA em sua cidade natal, Sombor, situada na Sérvia, conforme confirmado pelo New York Times.

Natália apoia a carreira de seu marido e até ajudou a facilitar os membros do pepitas equipe voando para a Sérvia e apresentando Nikola Jokic com seu troféu de MVP em maio de 2022.

jokic tem um lado esportivo próprio quando se mudou para os Estados Unidos em 2013 para jogar vôlei no Seminole State College, em Oklahoma.

Isso coincidiu com jokic jogando basquete profissional na Sérvia, embora os dois estivessem preparados para fazer seu relacionamento funcionar à distância até que ele chegasse à América.

Uma vez elaborado pelo Denver Nuggets, Nikola Jokic se reencontrou com sua cara-metade quando ela se formou na Metropolitan State University de Denver, onde se formou em maio de 2018.