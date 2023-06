Quem é Paul-Henri Nargeolet, o piloto francês do submarino desaparecido que ajudou a inspirar o Titanic de James Cameron?

Foceanógrafo francês Paul-Henri Nargeolet tornou-se uma figura célebre em seu país devido à sua vasta experiência explorando as profundezas do oceano, particularmente com seus notáveis ​​37 mergulhos no naufrágio do Titanic.

Antes de suas expedições ao famoso local do naufrágio no Oceano Atlântico, Nargeolet serviu na Marinha Francesa por mais de duas décadas, ganhando o apelido de “Sr. Titanic” entre seus admiradores.

Seu profundo conhecimento da história do Titanic e suas imagens cativantes capturadas durante seus mergulhos desempenharam um papel significativo na inspiração James cameronfilme de grande sucesso em 1997.

No entanto, NargeoletA expedição mais recente de ao Titanic deu uma guinada dramática quando ele e outros quatro se viram presos dentro do submarino Titan desaparecido.

Quem é Paul-Henri Nargeolet?

De acordo com MailOnline, NargeoletA paixão de uma vida inteira por mergulho e os mistérios do oceano começou na tenra idade de nove anos, quando ele encontrou pela primeira vez um naufrágio enquanto observava mergulhadores no Marrocos.

Impulsionado por sua paixão, ele ingressou na Marinha Francesa, onde passou 22 anos se especializando no descarte de minas. Ao longo do tempo, Nargeolet tornou-se uma das principais autoridades no Titanic, mergulhando em extensas pesquisas e tornando-se bem versado no assunto.

Em 1987, ele alcançou um marco significativo ao ser a primeira pessoa a recuperar um objeto, uma placa de prata, do Titanic.

Desde seu mergulho inaugural em 1987, Nargeolet liderou inúmeras expedições ao cruzador submerso na costa de Newfoundland, Canadá.

Ele desempenhou um papel fundamental na supervisão da recuperação de milhares de artefatos, incluindo a colossal seção de 20 toneladas do casco do Titanic, solidificando sua reputação como uma figura proeminente na exploração subaquática.